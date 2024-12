Sin filtro: Santiago del Moro le cortó el rostro a Marley

"Yo no me contacté con él porque prácticamente no lo conozco. Las mismas inquietudes que tienen ustedes, son las que tengo yo", había dicho en agosto al respecto en diálogo con A la tarde. "No te puedo sumar nada a lo que ya hemos visto todos", sumó en aquella ocasión.

Santiago del Moro, de nuevo al frente de GH

El lunes (02/12/) comenzó una nueva edición de Gran Hermano por la pantalla de Telefe y bajo la conducción de Santiago del Moro.

"La magia que tiene GH es que ninguno tiene que ver con otro. Básicamente porque los jugadores que entran son otras personas", adelantó en diálogo con Teleshow.

Y sumó: "La riqueza está en el casting. Es una búsqueda de mucha inversión en gastos de producción, fue una preselección abierta durante varios meses. Equipos de trabajo que recorrieron el país. Es espectacular y me tiene muy entusiasmado".

"Directa e indirectamente trabajan más de 500 personas. La casa nunca para. Desde del día del debut hasta el último día. Son grupos que se van turnando, digamos, pero nunca frenan", explicó sobre el detrás del reality show que suele ubicarse entre los programas más vistos de la televisión nacional.

