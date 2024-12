El desubicado comentario de Dalila contra Flor de la V: "Tenés un trozo"

Sin embargo, mezcló los temas y al no encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que sentía, terminó ejemplificando su malestar con un comentario polémico sobre Flor, que es desde hace muchos anios una mujer trans.

"Es como Florencia de la V que diga, 'ay, porque viste que los que hablan de Cumbia', dale papi, tenés un trozo todavía ahí colgando, ¿de qué estamos hablando?, ¿me entendés?", dijo la cantante y provocó algunas risas en los panelistas presentes en el streaming.

Como era de esperarse, a los pocos minutos el video empezó a viralizarse rápidamente en las redes sociales, y generó mucho revuelo y repudio y buena parte de los internautas salieron a bancar a Flor de la V.

Uno de los que salió en su defensa fue el periodista y conductor de LAM, Ángel de Brito, quien en sus redes sociales opinó: "De cuarta Dalila. Cuiden a esta mujer pobrecita".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Soto_mdp/status/1864500011431514432&partner=&hide_thread=false Dalila sobre Flor de la V “dale papi tenes un trozo hay colgando” #UnPocoDeRuido pic.twitter.com/dmLDhCa36j — Gonzalo Soto (@Soto_mdp) December 5, 2024

Otros mensajes que se leyeron en redes rezaban: "Mira que Flor de la V no es alguien de mi agrado, pero posta no encuentro relación entre la cumbia y el cuerpo de quien habla de cumbia... Uy que mal está Dalila, las neuronas se le están fundiendo con tanto alcohol. No me banco ni un poco a de la V, pero se pasó 3 pueblos... Toda la gente que se mete con flor siempre la atacan con lo mismo, ellos piensan que se ven re capos y en realidad están llenos de prejuicios... Una mierda Dalila la admiraba tendría q estar agradecida mucho publico lgbt la apoyo en su carrera desde ya no la escucho nunca mas".

Dalila y sus problemas con el alcohol

Cabe destacar que en los últimos meses Dalila ha sido la protagonista de varios videos que se hicieron virales donde se la podía ver bajos los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

Tras caerse en pleno escenario durante un show en el Teatro Colonial, en Avellaneda, en TikTok, el usuario @rolandocascardo difundió un video donde se la escucha a Dalila decir: "Che, ¿ya me pegó el champagne? Nos van a sacar así en las revistas tipo 'tiene problemas de alcoholismo la tipa'. Mientras no se metan con mi hijo, está todo bien".

Acto seguido, la cantante comenzó a cantar sentada en el piso del escenario y en todo momento era asistida por las gente de seguridad, ya que no podía mantenerse en pie.