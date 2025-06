Mariana Brey quiso dar cátedra pero la frenaron de un cachetazo: "Bajá un cambio"

No obstante, el intento de Barbarossa por apaciguar los ánimos resultó insuficiente. Nancy Pazos, quien había permanecido relativamente contenida durante los primeros intercambios, decidió abandonar cualquier pretensión de diplomacia televisiva. "Pará un minutito. Vamos por partes…", comenzó, pero su crítica apuntó directamente a la metodología de debate de su compañera, específicamente a las constantes interrupciones que, según su perspectiva, impedían el desarrollo coherente de cualquier argumento.

La respuesta de Brey no se hizo esperar y reveló una dimensión del conflicto que trascendía lo simplemente político. "¿Hasta cuándo va a seguir este nivel de destrato? El nivel de destrato que estoy recibiendo, tiene que tener un límite. Estoy hablando con la conductora y no lo podés soportar", expresó, evidenciando que las tensiones acumuladas habían encontrado finalmente su momento de explosión.

“¿Querés victimizarte más?”

Pazos, lejos de retroceder, decidió profundizar en el enfrentamiento con una franqueza que sorprendió por su crudeza. "No. No es que no lo puedo soportar, pero no se te puede contestar porque no hacés un punto y aparte. Te gritan a lo bestia por la cucaracha y no parás. Me la saco para que puedas callarte", le respondió, utilizando un lenguaje que dejó en evidencia el hartazgo mutuo que caracterizaba la relación entre ambas profesionales.

El intercambio alcanzó su clímax cuando Brey, sintiendo que la situación había superado todos los límites de la cordialidad profesional, exigió que se estableciera "un límite, no puede callarse". Pazos, por su parte, cerró el enfrentamiento con una frase que resumió perfectamente su percepción del comportamiento de su compañera: "¿Querés victimizarte más? Dale, hablá. Tené tu minuto de gloria".

-------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El espectacular beneficio de Mercado Pago que muchos no conocen

La película de 2 horas que la crítica insiste en que veas

Se le vino la noche a Telefe: Reconocida figura reveló situaciones impactantes dentro del canal

La TV ya aprendió, el streaming todavía no: Marcelo Tinelli negocia su vuelta