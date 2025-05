Nuevo round entre Pablo Duggan y Mariana Brey: El conductor la liquidó por su nota a Milei

Respecto a la versión de que la nota había sido ofrecida también para C5N, Duggan espetó: "Como insumo del programa no me interesa, no creo que sea interesante para nuestro público, y en todo caso, no es interesante que el Presidente elija a un panelista y le dé la nota. Es una falta de respeto. Si está la nota, o la hace el conductor o la hacemos todos".