Arde Telefe: Nancy Pazos se ausentó por la nota con Javier Milei y la suspendieron

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1921964781163913662&partner=&hide_thread=false Nancy Pazos marcó al aire serias diferencias con la producción de #ALaBarbarossa, contó que la suspendieron durante toda la semana de Telefé y cuestionó duramente la entrevista realizada por Brey en el programa: "Fue más publicidad que reportaje" https://t.co/P5lrojwDHZ pic.twitter.com/ZVD36ZLzrc — TeleBizarra (@TeleBizarra) May 12, 2025

Ante esto, Pazos realizó su correspondiente descargo en la emisora del Grupo Indalo. "Yo no lo había visto pero sabiendo lo previo que tiene que ver con que Presidencia de la Nación te exige poner las cámaras ellos, que ellos te mandan el material editado, y teniendo en cuenta que el reportaje no era al programa sino a una periodista del programa, Mariana Brey, había un montón de cosas que estaban reñidas a lo que son mis reglas periodística", introdujo.

Yo hoy no fui al programa de televisión básicamente por un problema mío de incomodidad y de no querer meter la pata, de no querer escupir para arriba Yo hoy no fui al programa de televisión básicamente por un problema mío de incomodidad y de no querer meter la pata, de no querer escupir para arriba

Sin embargo, Pazos reconoció las consecuencias que tuvo por haber faltado a su trabajo: "Yo debo asumir la responsabilidad de quizás no estar a la altura de no poder diferenciar una cosa con la otra e iba a terminar haciendo cagadas, y no lo quiero hacer".

Además, confirmó la decisión de Telefe de que no se presente en lo que resta de la semana e indicó que espera estar en la próxima, dando a entender que su continuidad podría no estar asegurada.

Javier Milei retruca con pacto Macri-CFK y entrega el celular: "No hay llamados de Rovira"

"Es mentira (la declaración que le atribuyen a Carlos Rovira). Yo puedo mostrar el teléfono para que chequees", dijo en declaraciones a Telefe el presidente Javier Milei al negar un acuerdo con el exgobernador misionero para impedir que se sancione Ficha Limpia en el Senado.

Según la versión, Rovira habría dicho en un encuentro con dirigentes la siguiente frase: "A mí me llamó Javier Milei". Esa revelación se habría escuchado entre ministros, legisladores y funcionarios de su espacio, el Frente Renovador de la Concordia, en la Legislatura provincial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Tv_Libertaria/status/1921922962396987818?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1921922962396987818%7Ctwgr%5Ed5514d4fbd3da5d17af88183b78075b3973369d6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fjavier-milei-retruca-pacto-macri-cfk-y-entrega-el-celular-no-hay-llamados-rovira-n601224&partner=&hide_thread=false Javier Milei desmintió a ROVIRA y las MENTIRAS de CLARÍN



Mostró su celular en VIVO #telefe #ALaBarbarossa pic.twitter.com/AlfdAJ0Dni — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) May 12, 2025

"El problema son los chorros del kirchnerismo son los 35 que votaron esto. Cada vez que tranzaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí. Revisá mi teléfono (le dice a la periodista Mariana Brey), yo no tengo problema. Revisá todo lo que quieras.

Vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. Decime si hay algún llamado a Rovira. Estos mentirosos de Clarín me tienen podrido con sus mentiras. No es algo que dijo Rovira, no es un off, es que 'según alguien del entorno', es peor que un chimento de peluquería. Son impresentables, lo ponen en tapa y se ponen en línea con los amarillos Vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. Decime si hay algún llamado a Rovira. Estos mentirosos de Clarín me tienen podrido con sus mentiras. No es algo que dijo Rovira, no es un off, es que 'según alguien del entorno', es peor que un chimento de peluquería. Son impresentables, lo ponen en tapa y se ponen en línea con los amarillos

Luego, Milei insistió contra Clarín y los periodistas: aseguró que el grupo mediático "le inventa cualquier tipo de barbaridad" porque lo están "apretando" para que le entregue las comunicaciones de Argentina y “hagan lo que se les dé la gana”. Están con los periodistas "ensobrados", añadió.

-----------

Más contenido en Urgente 24:

Cambio en pasajes: Se podrán transferir a otro gratis

Un nuevo hotel de lujo abrirá en Corrientes y tendrá un rooftop

Visa / MasterCard: Cuidado con las promociones del Banco Nación