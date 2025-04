Mariana Brey bancó a Milei y negó que las islas Malvinas sean argentinas

Sus palabras cayeron como un balde de agua fría en el estudio, generando inmediatas réplicas de sus colegas. Sin embargo, Brey insistió en defender su postura con preguntas que muchos consideraron provocadoras: "Pero yo te pregunto, entonces, si sacamos algún provecho de las islas, si tenemos negocios, si lo que rescatamos de ahí es para nosotros... ¿Cómo las recuperamos? Si son nuestras, ¿por qué las tenemos que recuperar?".

La tensión alcanzó niveles extremos cuando Horacio Embón intervino visiblemente afectado: "No podemos hablar de eso, de ninguna manera. Es una trompada en el pecho sentir que nos robaron las islas. ¿Ustedes saben que en el despacho del presidente hay una foto de Margaret Thatcher, la asesina, que, entre otras cosas, bombardeó el Crucero General Belgrano?".

Más leña al fuego

Sin embargo, en lugar de retroceder, Brey elevó aún más la polémica al señalar lo que percibe como una contradicción nacional: "Tenemos que hacer autocrítica porque hay mucha hipocresía cuando nos consideramos enemigos de Inglaterra por lo que pasó con las islas, pero, sin embargo, consumimos productos ingleses, vamos a visitar a Londres y mandamos a nuestros hijos a estudiar a Inglaterra. La hipocresía me exaspera. Si son tus enemigos, no hay coherencia".

Brancatelli no tardó en responder con contundencia: "No tiene nada que ver. Es una boludez, Mariana. No vamos a dejar pasar esta pavada. Estamos en contra de la política militar de una dirigente que asesinó a nuestros pibes, no de los Beatles, los Rolling y el fútbol. Es como que porque existió Videla alguien no venga a Argentina".

X no la perdonó

Como era de esperarse, el intercambio televisivo traspasó rápidamente las pantallas, convirtiéndose en tema candente en las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su rechazo. En la plataforma X, un usuario identificado como @JackCocineroFun comentó: "Tuve la mala suerte de prender la TV justo en ese momento, automáticamente la volví a apagar y me fui a ver crecer el pasto".

Otro internauta, @Pablo55550211, apuntó hacia la responsabilidad del público: "Insisto, sin público que dé encendido, no habría infelices como esta, cambien de canal a esa hora y dura un mes, es el público el que alimenta al monstruo".

La indignación quedó también reflejada en mensajes como el de @luchi432, quien cuestionó: "¿Hasta cuándo con la excusa de la libertad de expresión vamos a tener que bancar estas faltas de respeto?".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TugoNews/status/1908661411430953102?t=K4dorZ-SCpqN7u_FPTuG-A&s=03&partner=&hide_thread=false Mariana Brey dice que las islas Malvinas no son nuestras, realmente no puede haber alguien diciendo estas BURRADAS en la TV, vergonzoso pic.twitter.com/ce37yrtPWQ — TUGO News (@TugoNews) April 5, 2025

Esta controversia revela cómo, a más de cuatro décadas del conflicto bélico, las Islas Malvinas continúan siendo una herida abierta en el sentimiento nacional argentino. Las palabras de Brey, al igual que las de Milei, plantean interrogantes sobre cómo se está abordando este tema histórico desde las nuevas perspectivas políticas, y hasta qué punto ciertos discursos pueden representar un quiebre con décadas de reclamo unificado por la soberanía del archipiélago.

El episodio evidencia también cómo los programas de debate político-social se han convertido en ollas a presión donde las tensiones nacionales hierven a temperatura máxima, dejando al descubierto las profundas divisiones que atraviesan la sociedad argentina en este momento histórico particular.

