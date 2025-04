Tiene menos de 2 horas y es una de las películas más vista de Netflix

La sinopsis es breve, pero suficiente como para despertar inquietud: “Tras mudarse a la casa de sus sueños en el Valle de Napa, una pareja se da cuenta de que el desconocido que se las vendió no está del todo motivado a seguir adelante”. Esa incomodidad, esa presencia que no desaparece del todo, es la columna vertebral del relato. Y funciona. Porque no hay monstruos ni efectos especiales. Hay miradas, silencios, visitas inesperadas, y un hombre que no termina de irse nunca.