Filmar "El Resplandor" con Stanley Kubrick fue la verdadera película de terror

Cómo Kubrick y Nicholson llevaron la locura al set

El rodaje de El Resplandor fue una travesía tan demencial como su historia. Stanley Kubrick, un obsesivo del control y la perfección, pensaba que si no había sufrimiento en el set, no había realismo en pantalla. Jack Nicholson, en su inolvidable papel de Jack Torrance, arrancaba cada jornada con un ritual peculiar: se cepillaba los dientes antes de cada escena para no intoxicar a sus compañeros con su aliento (le gustaban mucho las chuletillas de cordero y la boca le apestaba después de comer).