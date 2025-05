French, Beruti y la Legión Infernal: Los verdaderos héroes de la Revolución de Mayo

El golpe criollo que cambió la historia

El ambiente estaba caldeado. La ciudad no era el paraíso de las tertulias y la ópera de los libros de texto. "La parte más sana del vecindario", como le gustaba decir al Cabildo sobre los vecinos con poder, miraba con miedo desde los balcones cómo esa masa rebelde tomaba protagonismo.

El síndico Julián de Leiva salió al balcón del Cabildo y anunció el esperado Cabildo Abierto para el día siguiente. Pero eso no bastó: los infernales no querían más vueltas. El que logró calmar los ánimos fue Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de Patricios, que garantizó apoyo militar al reclamo popular. El mensaje era claro: si no cedían, la Plaza estallaba.

image.png Con apoyo militar de Saavedra, los infernales lograron forzar el Cabildo Abierto del 22. Su presión fue central para quebrar al virrey y allanar el camino al primer gobierno patrio.

El 22 de mayo, el Cabildo fue un hervidero. Los criollos se metieron por la fuerza en la votación, equilibrando las decisiones. El 25, nacería la Primera Junta, con Saavedra a la cabeza. Pero Moreno y los suyos decidieron que no se iban a dejar ‘dormir’ como tres días antes. La clave estuvo en la presión previa. Sin los infernales, tal vez no habría habido revolución.

French y Beruti no fueron figuras decorativas, no estaban para posar en estampitas escolares. No repartieron escarapelas saltando de la mano, ese 25 de mayo, repartieron balas y puntazos. Su accionar ese 21 fue el empujón necesario para torcerle el brazo a la Corona. Ese día, la Plaza se convirtió en el escenario de la historia. El Cabildo tembló, y el futuro de lo que sería Argentina cambió para siempre.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Furia en TN tras el descargo de la notera que cubrió las inundaciones: "Hay desconcierto"

LN+ modificó su grilla por bajo rating y lo sufre Ángel de Brito

Internet Starlink gratuito: Qué celulares podrán conectarse a partir de julio de 2025

La jugada de Diego Brancatelli contra su amante y ultimátum de C5N

Finalissima: Gastón Edul y Marca coinciden en la fecha de Argentina vs España