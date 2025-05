El "aliento" por retenciones ante un duro golpe para la cosecha

Por un lado, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) reafirmó que "Sobre este tipo de medidas siempre vamos a decir lo mismo, las retenciones son un impuesto que frenan las inversiones en el sector y no generan desarrollo económico".

Sobre esa línea, recordó que "a principios de año, cuando se tomó la decisión de que esta baja fuese temporaria, dijimos que era bien recibida siempre y cuando esté orientada a su eliminación definitiva".

En tanto, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, expresó: "Es en parte lo que venimos reclamando, que era importante que se tomara esta medida y que se anunciara en estos momentos en los que está por comenzar la siembra de la fina". Aunque dejó advertencias.

"Reiteramos, y lo seguiremos haciendo, que es fundamental avanzar con medidas de largo plazo, que den previsibilidad; porque hasta el momento pareciera que se trata de otra medida transitoria. Como hemos dicho siempre, los productores necesitamos que las retenciones, que son el peor de los tributos, sean eliminadas, gradual o totalmente, pero de manera definitiva".

Y coincidió en que "en otros cultivos como soja, maíz o girasol, debería continuar la baja, porque los productores no tenemos rentabilidad en este escenario de altos costos y precios internacionales deprimidos".

"En esta situación, los productores no somos competitivos en general, pero además los que no tenemos espalda ni gran volumen de producción estamos en situación crítica; por eso, para sostener el entramado productivo que sostiene al interior y los pueblos, debe avanzarse en este sentido, porque si no, los productores de escala más pequeña estamos en riesgo", enfatizó.

Las Bolsas de Cereales y de Comercio celebran la baja de retenciones

Por su parte, las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca; Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y las de Comercio de Chaco; Rosario y Santa Fe emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron que el anuncio de la continuidad de la baja de retenciones para trigo y cebada hasta el 31 de marzo del 2026 "es una buena y esperada medida para incentivar la siembra de la cosecha fina, mejorando la productividad que seguramente se traducirá en mayores volúmenes de producción e ingresos de divisas".

Asimismo, las Bolsas afirmaron que esperan que el Gobierno, al continuar por la senda del superávit fiscal, "pueda prontamente continuar con la mejora para los todos cultivos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BolsaRosario/status/1924937651775209746&partner=&hide_thread=false Las Bolsas de Cereles y de Comercio sobre la continuidad de la rebaja de retenciones para el trigo y la cebada: "Es una buena y esperada medida" pic.twitter.com/37uraqTQi6 — Bolsa de Comercio de Rosario (@BolsaRosario) May 20, 2025

