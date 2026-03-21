Ponzio sorprendió y habló sobre la llegada de Giovanni Simeone a River: "La verdad es..."

Ponzio llenó de elogios a Giovanni Simeone

“Fui compañero… desde ese lado te voy a hablar. La verdad es un laburante de este deporte, un profesional. Creció con nosotros, la realidad es esa, y veíamos siempre que tenía un ADN Simeone, lo del padre, lo de los hermanos. Y bueno, la verdad que lo respeto mucho por eso y por eso mismo hago ese análisis”, respondió el ex capitán de River devenido en miembro de la secretaría técnica del club.