El mercado de pases de River comenzó a moverse pensando en junio y uno de los nombres que ya suena con mucha fuerza es el de Giovanni Simeone. El pasado jueves se llevó a cabo el sorteo de la Copa Sudamericana y uno de los que habló sobre la posible llegada del delantero fue Leonardo Ponzio.
¿VUELVE?
Ponzio sorprendió y habló sobre la llegada de Giovanni Simeone a River: "La verdad es..."
Ponzio, miembro de la secretaría técnica de River, habló sobre Giovanni Simeone en medio de los rumores de su llegada en julio.
Desde hace tiempo que River está en la búsqueda de un centrodelantero, algo que se acrecentó más con la llegada de Eduardo Coudet que a diferencia de Marcelo Gallardo sí se mostró con intenciones de sumar a un hombre de área. Stéfano Di Carlo, presidente del club, no le permitió sumar una cara nueva ahora pero le prometió sumar un nombre importante para junio.
En los últimos días el nombre que empezó a sonar con muchísima fuerza fue el de Giovanni Simeone, delantero de 30 años que se formó en River y que ahora se encuentra en el Torino de Italia. Ante esta situación, Germán García Grova se acercó a Leonardo Ponzio en medio del sorteo de la Copa Sudamericana para consultarle la veracidad de esta información y el León fue claro.
Ponzio llenó de elogios a Giovanni Simeone
“Fui compañero… desde ese lado te voy a hablar. La verdad es un laburante de este deporte, un profesional. Creció con nosotros, la realidad es esa, y veíamos siempre que tenía un ADN Simeone, lo del padre, lo de los hermanos. Y bueno, la verdad que lo respeto mucho por eso y por eso mismo hago ese análisis”, respondió el ex capitán de River devenido en miembro de la secretaría técnica del club.
Si bien no quiso afirmar la posibilidad de que Giovanni Simeone regrese a River, tampoco lo descartó y recordó lo que fue el tiempo que compartieron juntos como futbolistas allá por el 2014 cuando el atacante recién estaba dando sus primeros pasos en primera antes de partir de Europa. Ahora lo que desean en el Millonario es concretar su retorno como refuerzo.
River se acerca a un acuerdo por Giovanni simeone
Según la información que entregó Marcelo Nasaralla en Radio Splendid, el plan de River es sumar a Giovanni Simeone a préstamo con una opción de compra. Con el jugador ya estaría todo acordado en términos personales e incluso el atacante ya estaría preparando su regreso a la Argentina, por lo que todo indica que el Millonario ya tiene encaminada su primera incorporación para el próximo mercado de pases.
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