"Milei es mucho peor que el PRO" dijo Santoro; "PRO perdió porque gobernó mal" expuso Rodríguez Larreta

“Hablamos de algo parecido a un frente anti fascista porque se viene una derecha que miente y no cree en la democracia. Buscan someter a todos. Empezaron con el PRO y seguirán luego todos los porteños”.

image.png Leandro Santoro ganó en más barrios que Manuel Adorni

Rodríguez Larreta “Muchos de los que me elegirán para jefe de gobierno en 2027 ayer votaron a Milei”

“Muchos sufragaron con un criterio de elección nacional. Yo me centré en que la ciudad está mal, que tiene mucha mugre, desidia y abandono”.

Arrancamos desde 0 y metimos 3 legisladores. El gobierno de la ciudad, con todo su poderío, puso apenas 5. Fue la peor elección de la historia del PRO en la Capital Federal.

“La nueva legislatura va a tener un gran protagonismo. No escuché a Manuel Adorni hablar de la ciudad. No conozco si va a asumir" cerró el ex jefe de gobierno porteño.