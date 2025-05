PRO pide la última palabra pero Santoro presiona y Adorni guarda 'bombos y platillos'

Live Blog Post

Silvia Lospennato: "Adorni y su lista fantasma"

"Esta fue una campaña complicada, poco limpia, porque hay algunos que no saben hacer política limpiamente, pero no importa porque yo no creo que esas campañas sucias den resultados, creo que los argentinos y los porteños valoran que hagamos una campaña con propuestas, sin mentir, sin insultos".

"Se hace campaña mostrando cómo una buena gestión te transforma la vida, no haciendo promesas al aire".

"Tenemos el privilegio de vivir en la ciudad con mejor de calidad de vida del país, pero no se hizo sola, la hicimos juntos, los porteños y el PRO"

"La Ciudad no es el terreno de batalla para una guerra entre los políticos, la Ciudad es el lugar donde vivimos, no vamos a ser rehenes de las ambiciones políticas de nadie, vamos a elegir gente que venga a competir porque quiere mejorar la calidad de vida de los porteños, no somos un trofeo para exhibir"

"Si aumentamos o no las penas a los trapitos, si les ponemos multas a los que destrozan espacio público... todo eso lo van a decir o Santoro y su lista kirchnerista, o Adorni y su lista fantasma, o Lospennato y la lista amarilla del PRO"