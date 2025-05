La jugada de Diego Brancatelli contra su amante y ultimátum de C5N

“Si llega a estar la posibilidad de que haya querido exponer a Brancatelli y esta relación que tenía de forma consciente, puede haber una denuncia penal por parte de Diego”, aseguró Vázquez.

"Vamos a hacer una denuncia penal para que se investiguen los delitos de Violación de la Intimidad", reveló el conductor de Puro Show a través de un chat que mantuvo con Martín Francolino, letrado de Brancatelli.

image.png

Por su parte, Juan Pablo Fioribello, abogado de Elbusto aseguró que dicha información era falsa. "Nadie inició ningún tipo de acción legal contra Luciana.. Es más, me comuniqué con Diego para preguntarle puntualmente esto y me dijo que absolutamente no y que no va a iniciar acciones legales contra Luciana de ninguna forma", afirmó el letrado.

De todos modos, la periodista fue suspendida en su programa, en el canal Net TV, mientras que reveló que Brancatelli "seguramente esté enojado con ella porque habló que no era lo que él quería".

Harta de la situación, Cecilia Insinga también se metió: "Ella ya no sabe que decir para seguir teniendo cámara. Diego no la bloqueó. Que no hable más de nosotros, que la corte".

Qué encontraron en el celular de Luciana Elbusto

El abogado de Elbusto contó que se detectaron "cuatro intromisiones de dispositivos externos". Si bien aseguró que el chat "fue adulterado" también reveló que en el dispositivo se encontraron múltiples nombres que podrían causar revuelo en varios sectores, políticos y empresariales.

"En el celular hay fotos, videos y muchos datos que podrían sacudir el ambiente. La decisión de hacer pública esta información queda en manos de Luciana Elbusto," aseguró el letrado.

Y afirmó que "no se trata de una causa judicial o de una medida dispuesta judicialmente, sino que es una pericia privada que inició ella".

