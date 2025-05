Jorge Rial tiró la bomba sobre el escándalo Lourdes Sánchez y Chato Prada: "Prostitución VIP"

Eso no fue todo, porque el conductor de C5N redobló la apuesta: "Se viene el Tulumgate. No solo con el español reclutador de mujeres, sino con socios argentinos involucrados en la causa cuadernos por, supuestamente, lavarle dinero a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner. Y como juega también el Cartel de Jalisco y Sinaloa. Ah, y la farándula argenta. No es solo un chimento. Es una historia bastante oscura", soltó Rial en X.