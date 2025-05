Trump habló con Putin: "El Papa interesado" en el alto al fuego

Hemos acordado con el presidente de EE.UU. que Rusia propondrá y está dispuesta a trabajar con la parte ucraniana en un memorando Hemos acordado con el presidente de EE.UU. que Rusia propondrá y está dispuesta a trabajar con la parte ucraniana en un memorando

En este sentido, Putin aseveró que le dijo a Trump que Rusia está dispuesta a trabajar con Ucrania en un memorándum sobre un futuro tratado de paz, que podría incluir un alto el fuego y principios de solución.

"Simplemente, debemos determinar las vías más eficaces para avanzar hacia la paz. Hemos acordado con el presidente de EE.UU. que Rusia propondrá y está dispuesta a trabajar con la parte ucraniana en un memorando sobre un posible futuro tratado de paz en el que se definan una serie de posiciones, como, por ejemplo, los principios de arreglo, el calendario de un posible acuerdo de paz, etc., incluido un posible alto el fuego durante un cierto período de tiempo si se alcanzan los acuerdos adecuados", dijo.

El líder de la Casa Blanca dialogó este lunes por teléfono con Putin durante dos horas (hora de Moscú - 14:00 GMT), tras la reunión clave del viernes en Estambul entre las delegaciones rusa y ucraniana, quienes acordaron un canje de prisioneros de guerra, 1000 por 1000, para los próximos días, pero así un alto al fuego.

"Los temas de la llamada serán detener el 'baño de sangre' que está matando, en promedio, a más de 5.000 soldados rusos y ucranianos por semana, y el comercio", escribió Trump en Truth Social durante esta mañana y auguró un alto al fuego.

Ojalá sea un día productivo, se logre un alto al fuego y esta guerra tan violenta, una guerra que nunca debió haber ocurrido, termine Ojalá sea un día productivo, se logre un alto al fuego y esta guerra tan violenta, una guerra que nunca debió haber ocurrido, termine

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró esta mañana que la conversación con Trump era “importante”.

“Valoramos los esfuerzos de Washington. Es preferible lograr nuestros objetivos por medios políticos y diplomáticos”, sentenció Peskov ante los medios estatales.

En esta jornada, el enviado especial de Estados Unidos en asuntos internacionales, Steve Witkoff, también vaticinó que la conversación entre Trump y Putin probablemente sería "exitosa". En sus palabras, la llamada "contribuirá en gran medida a identificar dónde estamos y cómo completamos esta negociación".

Según trascendió, a la llamada telefónica con Putin le siguió una conversación con el presidente ucraniano, Volodymyr Zlensky, y con los líderes de la OTAN.

El domingo, el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, junto al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunieron cara a cara en Roma con Zelensky para continuar con las conversaciones de paz como parte de la mediación de Washington para poner fin al actual asedio ruso en Ucrania.

Trump presiona a Putin por la paz duradera

El viernes, Estambul, la capital turca, fue anfitriona de la 4ta reunión entre funcionarios de Moscú y Kiev desde el estallido de la guerra. En tal jornada, las delegaciones de Rusia y Ucrania, pese a la ausencia de los presidentes Putin y Zelensky, acordaron un intercambio de prisioneros y avanzar en el camino hacia la “paz”.

Sin embargo, no lograron sellar la paz ni tampoco un alto al fuego momentáneo. Horas antes, Trump ya había vaticinado que la paz no se lograría sin él presente, y de hecho, había vaticinado a viva voz que no iba "a pasar nada” hasta que él y Vladímir Putin se reunieran cara a cara en Washington.

"No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que él y yo nos reunamos", dijo el jueves a los periodistas en el Air Force One antes de aterrizar en Emiratos Árabes Unidos, como parte de su gira por Oriente Medio. " Pero vamos a tener que resolverlo porque está muriendo demasiada gente", enfatizó.

Trump también añadió que Putin"obviamente... no iba a ir" a menos que él mismo también estuviera presente. Sobre este punto, como no participó el líder ruso, a quien le pesa una orden de captura internacional de La Haya por supuestos crímenes de guerra, el mandatario de Kiev tampoco decidió participar en la reunión.

Desde Kiev, Zelenski atribuyó la falta de avances a que Putin envió a Estambul a funcionarios de bajo nivel.

"Todos podían ver que la delegación rusa en Estambul era de muy bajo nivel. Ninguno de ellos era alguien que realmente tomara decisiones en Rusia. Aun así, envié a nuestro equipo", escribió Zelensky en una publicación de X durante el viernes.

image.png Putin junto a Trump durante una reunión al margen de la cumbre del G20 en Osaka, el 28 de junio de 2019. | GENTILEZA SPUTNIK NEWS

El domingo, dos días después de la reunión en Estambul, Putin expresó que cualquier acuerdo de paz debería "eliminar las causas que desencadenaron esta crisis" (por ejemplo el intento de Ucrania de ingresar a la OTAN, falta de reconocimiento internacional sobre la soberanía rusa sobre Donbás, etc.), así como "garantizar la seguridad de Rusia".

Rusia, bajo el liderazgo de Putin, ha estado presionando a Estados Unidos para que garantice ciertas condiciones como requisito para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania. Entre esas condiciones, se incluye el reconocimiento internacional de los territorios ocupados por Rusia, ya sea por medios militares o por plebiscitos no reconocidos por la mayoría de la comunidad internacional. Estas demandas fueron parte de las conversaciones diplomáticas recientes, mencionadas como negociaciones sostenidas este viernes.

Sobre esa cuestión, la primera propuesta de paz presentada por Vladímir Putin, hace unos meses, contemplaba el retiro de las tropas ucranianas de Donetsk y Lugansk —autoproclamadas repúblicas por la Federación Rusa—, así como de las provincias de Zaporiyia y Jersón, anexionadas por Rusia en 2022.

Sin embargo, frente a la creciente presión del presidente estadounidense Donald Trump —a quien, según fuentes cercanas, “se le está agotando la paciencia”—, Putin transmitió una nueva postura al enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, durante una reciente reunión en San Petersburgo. En ese encuentro, el presidente ruso habría planteado la posibilidad de renunciar “parcialmente” a sus reclamaciones sobre ciertas zonas de las cuatro regiones ucranianas actualmente ocupadas de forma parcial y que aún permanecen bajo control de Kiev.

Lo que dejó la reunión en Estambul entre las delegaciones de Moscú y Kiev:

Acuerdo de intercambio de prisioneros a gran escala, bajo el formato de 1.000 por 1.000

Ucrania solicitó conversaciones directas entre los jefes de Estado, Zelensky y Putin. Esta petición ha sido "tomada en cuenta" por la delegación rusa.

Se acordó que tanto Rusia como Ucrania presentarán su visión detallada de un futuro posible alto el fuego. "Una vez presentada esta visión, creemos que sería apropiado —también lo acordamos— continuar nuestras negociaciones", concluyó.

Más contenido en Urgente24

Peras importadas de China corrieron el telón del drama de la fruticultura: + costos y - ventas

La miniserie de 8 capítulos donde nadie es inocente

Aerolíneas Argentinas no solo tendrá a Traniela: Otro empleado decidió cambiar de género

CR7 sigue siendo el N°1, Gianni Infantino súper Trump enoja a la UEFA, luego baja el precio

El pueblo cerca de Buenos Aires que combina termas y bosques