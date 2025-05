The Day After: La Libertad Avanza abre sus puertas al PRO de PBA

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue diagnosticado con una forma "agresiva" de cáncer de próstata que se ha extendido como metástasis hasta sus huesos, según comunicaron desde su oficina.

"Si bien se trata de una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo eficaz", señalaron al respecto. Sobre esa línea, desde la prensa oficial agregaron que "El presidente y su familia están estudiando las opciones de tratamiento con sus médicos".

Dicha noticia sobre su salud llegó luego de un largo tiempo en el que el político se mantuvo en silencio. En ese sentido, el exmandatario utilizó sus redes sociales para brindar un mensaje público. En Instagram, publicó una imagen suya con su esposa, Jill Biden, en la que expresó: "El cáncer nos toca a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los lugares rotos". En ese mismo texto aprovechó para agradecer la muestra de saludos que le han llegado tras la noticia. "Gracias por animarnos con amor y apoyo", manifestó.

