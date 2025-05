Macri y Lospennato, el video que nunca fue: Cómo detectar un video hecho con IA

El Tribunal Electoral porteño ordenó que los videos sean eliminados de X, al considerar que podrían inducir a error. En su resolución, los jueces remarcaron que la candidatura de Lospennato seguía en pie y que difundir información falsa podía afectar el derecho de los ciudadanos a votar informadamente.

Embed

Una investigación del medio Chequeado sumó un dato clave: los videos fueron replicados sobre todo por cuentas que suelen ser compartidas y "likeadas" por el presidente Javier Milei. Todo indica que no fue una simple confusión, sino una campaña de desinformación bien pensada.

Cómo detectar si un video es falso con IA

Con el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, los videos manipulados o directamente inventados son cada vez más creíbles. Por eso, es fundamental saber en qué detalles fijarse para no caer en estos engaños. Acá van algunas recomendaciones que pueden ayudarte a protegerte de la desinformación:

1. Prestá atención a los detalles físicos. Los deepfakes suelen fallar en lo más básico: el parpadeo es demasiado frecuente o escaso, los labios no se mueven sincronizados con el audio, o la cara tiene una textura rara, como plastificada. A veces, el fondo aparece distorsionado o se mueve mal en relación al cuerpo.

2. Comprobá si el video aparece en una cuenta oficial. Si un anuncio de ese calibre no fue publicado en canales oficiales o en medios confiables, es probable que no sea real. En el caso de Macri y Lospennato, no había publicación en ninguna cuenta verificada, lo que fue una señal clave.

3. Fijate quiénes están difundiendo el contenido. Las campañas organizadas de desinformación suelen utilizar cuentas falsas o automatizadas que publican lo mismo a la vez. Muchos usuarios que impulsaron los videos falsos lo hicieron con el mismo mensaje, pidiendo votar a Adorni.

4. Mantené una lectura crítica. Las fake news buscan apelar a la emoción antes que a la razón. Si un video te provoca indignación o sorpresa extrema, tomate un momento. Consultá otras fuentes o esperá alguna confirmación.

5. Usá herramientas de detección. Hoy existen opciones como InVid, una extensión para navegador que te permite analizar videos cuadro por cuadro, y Deepware, una app que escanea si hay signos de IA. Son gratuitas y fáciles de usar.

6. Verificá el audio. Un truco común es usar un video real pero con el audio reemplazado. Si algo no cierra entre lo que se ve y lo que se escucha, desconfiá.

En tiempos donde los videos impactan más que cualquier texto escrito, saber diferenciar lo real de lo fabricado es parte de cuidar tu voto y tu derecho a estar bien informado. Porque cada vez más, ver no es sinónimo de verdad.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Peras importadas de China corrieron el telón del drama de la fruticultura: + costos y - ventas

Aerolíneas Argentinas no solo tendrá a Traniela: Otro empleado decidió cambiar de género

La miniserie de 8 capítulos donde nadie es inocente

Tuiteros piden investigar al arquero de Estudiantes de La Plata, Matías Mansilla

Talleres de Andrés Fassi hunde más a Boca de Juan Román Riquelme