Ramiro Marra desmintió tensión con Santiago Caputo: "El video está recortado, fue una charla de amigos"

Consultado sobre la "charla que tuvieron", dijo que prefiere no contar conversaciones privadas, "pero fue una conversación con una persona a la que le tengo aprecio y el respeto".

"No estoy en ningún tipo de conflicto ni en el barro de la política", sentenció.

“Cuando uno tiene una amistad con alguien, esa amistad perdura más allá de las circunstancias políticas del momento”, aseguró.

Ramiro Marra, el debate y su campaña política

En esa misma línea, Ramiro Marra aseguró que su campaña se basa en “soluciones concretas” y no en la confrontación personal.

“Creo que estoy haciendo una excelente campaña porque estoy enfocado en resolver los problemas de los porteños. No me interesa entrar en el barro de la política ni discutir nombres propios. Lo que quiero es hablar de inseguridad, que es el problema más urgente que tiene la Ciudad de Buenos Aires”, señaló Marra.

Durante el debate, cada candidato tuvo la oportunidad de presentar una propuesta y responder preguntas de sus contrincantes. Marra sostuvo que aprovechó el tiempo disponible para marcar su agenda. “Fueron tiempos acotados, pero traté de mantenerme en la línea que vengo trabajando: sin chicanas, sin etiquetas, con propuestas claras”, explicó a Urgente24.

La seguridad en la Ciudad y en problema de "los fisuras"

Por otro lado, consultado sobre sus propuestas electorales, que comparte a diario a través de sus redes sociales y reiteró en el debate, volvió a hacer énfasis en los temas en los los delitos menores y el consumo que ocurren en la Ciudad por parte de "los fisuras", debido, entre otras cosas, al consumo problemático que tienen estas personas.

Consultado sobre la facilidad que tienen dichos "fisuras"-como él mismo los llama- respecto de la compra de estupefacientes en barrios ya conocidos por todos los porteños y que muchas de ellas son catalogadas como "zonas liberadas", Marra señaló que, aunque el narcotráfico es un problema real, no le corresponde como legislador porteño abordarlo directamente.

“Por supuesto que hay un problema con la droga, pero eso está contemplado en el Código Penal. No me compete sancionar normas penales. Yo puedo trabajar desde lo contravencional, desde lo que le corresponde a la Ciudad. Y ahí sí quiero penas más duras”, afirmó.

Además, planteó que existe una “dirigencia que no entiende la diferencia de roles” y que muchos actores usan la campaña local para proyectar posicionamientos nacionales. “Yo no nacionalicé la elección, pero hay otros que sí lo hicieron. Yo respeto a los porteños que el 18 de mayo van a elegir representantes locales. No me gusta generalizar ni atacar a otros espacios desde lo personal”, sostuvo.

Su relación con Manuel Adorni

Durante el debate, también se lo vio interactuar con Manuel Adorni, vocero presidencial y ex compañero de partido. Marra expresó su voluntad de construir con él y otros sectores con quienes comparta ideas. “No tengo dudas de que vamos a trabajar juntos -con Adorni-. Tenemos las mismas ideas y en la Legislatura habrá que construir consensos para sacar leyes adelante. Si no, las propuestas se quedan en discursos vacíos”, dijo.

A su vez, destacó que otros candidatos -como Silvia Lospennato- se mostraron abiertos a debatir y acompañar sus iniciativas. “Eso me da esperanza de que se pueda formar una mayoría para avanzar en los temas que venimos planteando”, sostuvo.

Expulsado pero 100% mileista

Consultado sobre su salida del esquema partidario más cercano al Gobierno nacional, Marra evitó dramatizar: “Estoy orgulloso de haber formado parte del proyecto de Milei. Sigo defendiendo las mismas ideas y valores de siempre: la libertad, el respeto por la propiedad privada, la reducción del Estado. Eso no cambia por cuestiones partidarias. La política no es un juego de rótulos, sino de convicciones”.

En esa misma línea y ante las consultas, no quiso confirmar si mantiene contacto, al menos telefónico, con el presidente Javier Milei. “No corresponde que diga con quién hablo o no hablo. Es una cuestión de respeto. Le tengo cariño personal y valoro su investidura”, afirmó.

Por último, y en cuanto a la creciente tensión entre el oficialismo y el periodismo, también se mostró cauto. “No sé si tengo mal o buen trato con los medios. Voy a todos los canales, contesto lo que me preguntan. El Presidente tiene su forma de expresarse y está en su derecho. Yo no soy su vocero ni su analista. Me enfoco en lo que me toca: trabajar para mejorar la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó.