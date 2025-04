Por Khomutovka, Vladimir Putin agradeció a Kim Jong-un por la ayuda en Kursk

El 26/04, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, en un informe al presidente Putin, destacó especialmente la ayuda de Corea del Norte en la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk.

Gerasimov también informó que las Fuerzas Armadas rusas continúan cumpliendo la orden de crear una zona sanitaria: irán a la región de Sumy (Ucrania), aún cuando habría información de que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están concentrando en algún lugar de la región de Glukhov con el objetivo de atacar el punto de contacto entre las regiones de Kursk y Bryansk en Khomutovka.

¿Por qué esa zona? Porque a las tropas de Ucrania no les conviene atravesar los bosques de Bryansk, ya que atacan con grupos maniobrables que tienen como objetivo avances rápidos. Y en una zona donde hay 2 o 3 caminos, un grupo muy maniobrable no podrá abrirse paso ni conseguir un punto de apoyo. Por lo tanto, les resulta más conveniente ir donde haya oportunidad de moverse por el campo (no ha llovido, el suelo está seco).

El objetivo es claro: Si Gerasimov y Putin informaron sobre la liberación completa de la región de Kursk, Ucrania debe demostrar lo contrario. Para defender esa zona, Rusia utilizaría tropas norcoreanas, de manera de no distraer recursos de sus otros frentes de batalla.

Corea del Sur

Los militares coreanos participaron en la operación para liberar la zona fronteriza de Kursk de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, aclaró la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova.

Esto provocó el estallido, en una reunión informativa en Seúl, el Ministerio de Defensa de la República de Corea, vía Chung Ha-gyu: "La participación de las tropas norcoreanas en la guerra en Ucrania es una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y constituye un acto ilegal".

El enojo de Corea del Sur no es por la noticia sino por el intercambio epistolar entre Rusia y Corea del Norte. Todo era ya conocido: la RPDC había anunciado, en forma oficial, el envío de tropas a la Federación Rusa y su participación en operaciones militares sólo en la región de Kursk.

La declaración de la Comisión Militar Central de la RPDC a los medios de comunicación de Corea del Norte enfatizó que el líder Kim Jong-un había tomado la decisión de enviar a las fuerzas armadas de la RPDC a participar en las hostilidades porque evaluó que la situación actual en ese momento era circunscripta al Artículo 4 del Tratado de Asociación Estratégica Integral entre la RPDC y la Federación Rusa.

El texto establece que la otra parte proporcionará inmediatamente asistencia militar y de otro tipo por todos los medios disponibles si una de las partes es objeto de un ataque armado por parte de otro estado o de varios países y se encuentra en estado de guerra, en el marco del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y la legislación de Rusia y la RPDC.

Putin y Kim Jong-un firmaron un acuerdo de asociación estratégica integral el 19/06/2024, durante la visita de Putin a Pyongyang. El acuerdo entró en vigor el 04/12/2024, tras el intercambio de instrumentos de ratificación, y reemplazó el Tratado Básico de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre Rusia y la RPDC del 09/02/2000.

En enero de 2025, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron capturar a 2 soldados norcoreanos.

Según Volodymyr Zelensky, no fue fácil, ya que “los rusos y otros soldados norcoreanos están rematando a sus heridos”.

Ahora, el canal de Telegram del medio estatal ruso Ukraina.ru (propiedad de Russia Today) distribuyó imágenes de un concierto en el que se interpretaron “canciones de Viktor Tsoi y otras composiciones populares” para los soldados norcoreanos.

Embed Documento de https://t.co/5rhdmaVbTQ: El Coro Choson de Moscú actúa para los soldados norcoreanos que participan en los combates en la región de Kursk. Los músicos interpretaron canciones de Viktor Tsoi y otros autores. Fueron 2 conciertos en un hospital cerca de Moscú. Los… pic.twitter.com/gMaq6mXxnQ — Urgente24.com (@U24noticias) April 28, 2025

