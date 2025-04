Donald Trump acusa a Vladimir Putin de sabotear la paz en Ucrania y amenaza con sanciones

Putin no quiere terminar la guerra

Donald Trump acusa a Vladimir Putin de no querer terminar la guerra y amenaza con sanciones, informó Meduza. El presidente de USA criticó a Vladimir Putin en Truth Social, afirmando que los recientes ataques rusos contra civiles en Ucrania no tenían justificación y sugirieron que Putin no busca la paz, sino que está "jugando" con las negociaciones.