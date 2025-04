Milei entendió que la "batalla cultural" no le hará ganar las elecciones

Imagen

De fondo, las encuestas desmienten que el Presidente atraviese su mayor pico de popularidad. Hay que tomar el último informe de la consultora Aresco porque sus trabajos son de consumo presidencial. En abril continuó el deterioro de la imagen del líder libertario acumulando el 3er mes consecutivo de retracción desde el pico histórico del 59,4% que la medición registró en enero. Este mes, la aprobación presidencial baja hasta el 49%. Es decir, en apenas 4 meses, la imagen de Milei se desplomó 10 puntos y alcanzó el punto más bajo en la serie de Aresco. El retroceso coincide con lo que la mayoría de los analistas señala como punto de quiebre en el vínculo de Milei con la opinión pública: el discurso en el Foro Económico de Davos donde la nota principal fue la asociación directa que Milei hizo entre homosexualidad y pedofilia dentro de una prédica contra el progresismo, “anti-woke”.

aresco-abril.jpg Según Aresco, la imagen de Milei volvió a caer en abril.

Batalla cultural

Esa postal de lo que Milei llama la “batalla cultural” se convirtió en el inicio de una pendiente que se vio agravada por el escándalo de la estafa con el token $LIBRA, que, sin embargo, no muestra avances judiciales mientras la investigación parlamentaria sólo se demora; y un desmejoramiento de las expectativas económicas con el estancamiento de la inflación por encima del 2% hasta el 3,7% de marzo. La “batalla cultural” no le daría réditos a Milei más allá de un núcleo que en la encuesta de Aresco se traduce en 23 puntos del 49% que afirma acompañar la gestión de LLA. El otro 26% corresponde a un voto blando que, aunque se mantiene “esperanzado”, supedita su apoyo electoral a los “resultados” que la gestión pueda mostrar en el plano económico durante este año, detalla el informe de Federico Aurelio.

Demostrado que la “batalla cultural” no le hará ganar la elección (una encuesta de Alaska y Trespuntozero reproducida en esta columna lo confirma), Milei dirige su esfuerzo hacia el frente económico, con foco en la reducción de la inflación, que fue lo que procuró los picos de adhesión a fines de 2024. De hecho, la apertura parcial del cepo -una medida netamente económica- habría generado una mejora de la imagen presidencial (se lo dijo Aurelio a La Nación) o al menos que se detuviera su caída (es un dato que se desprende de la última encuesta de CB Consultora). Con el objetivo de domar los precios es que Milei sacrifica una herramienta para la estabilidad como lo es la acumulación de reservas del Banco Central. El Presidente ya hizo saber que comprar dólares no es una prioridad y que solo se hará en caso de que la cotización mayorista tienda a perforar el piso de la banda cambiaria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/estoesalaska/status/1912553705808765317&partner=&hide_thread=false DEBATE PÚBLICO: LA BATALLA CULTURAL



Desde que es Presidente, Milei vio debilitada su posición en casi todos los debates ideológicos que viene planteando.



En este hilo, junto a @trespuntozero_ te mostramos el acuerdo social con el gobierno libertario en su "batalla cultural". pic.twitter.com/UmdY0cLVSw — Alaska Discurso y Estrategia (@estoesalaska) April 16, 2025

Reservas

En una reunión con referentes de la cadena agroindustrial una comitiva encabezada por el jefe de ARCA, Juan Pazo, un hombre de estrecha confianza del ministro Caputo, ratificó la expectativa de que el dólar se dirija a los $1.000 a partir de factores como una mayor afluencia de divisas de la cosecha y de inversiones financieras y productivas, y por la regla fiscal que le quita pesos a la economía. Los funcionarios también confirmaron la reposición en julio de los puntos de las retenciones recortados en marzo. Esto último había sido esgrimido por Milei para apurar la venta y liquidación de granos. Un sector del campo lo interpretó como “un apriete”. Es el caso de Néstor Roulet, exvice de CRA, quien estimó que el productor no se dejará presionar y mantendrá su comportamiento habitual: venderá lo necesario para cubrir costos y luego se “sentará sobre la soja” a esperar un mejor precio, que se parecería mucho más a un dólar de $1.200 que a uno de $1.000.

FMI

Aprovechando la temporada de mayor disponibilidad de divisas por la cosecha gruesa es que los analistas recomiendan al BCRA comprar reservas. La acumulación es además una exigencia del programa del FMI. No obstante, Milei parece decidido a desconocerlo. Su cuenta sería la siguiente: si el BCRA aparece como demandante, esto le pondrá presión a la cotización, además de que tendrá que emitir pesos para cambiarlos por esas divisas. El resultado sería un traslado a precios, lo que al final del día se traduce en malhumor social con un impacto electoral. Es lo que no quiere Kristalina Georgieva, quien pidió, en la inminencia de las elecciones, mantener “la voluntad de cambio” que expresa el gobierno de Milei. Eso se leyó inmediatamente como un pedido de votos para LLA. Incluso la directora gerente del FMI utilizó el mismo slogan de Milei y Caputo: “esta vez es diferente”. Georgieva luego quiso aclarar que no se estaba dirigiendo a los electores argentinos sino al propio Gobierno, al que instó a “mantener el rumbo”. De todas formas, como en momentos anteriores, la suerte de la titular del Fondo está atada al éxito que tenga el programa argentino.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1915520254484062664&partner=&hide_thread=false "El FMI":

Por las declaraciones de su directora Kristalina Georgieva sobre las próximas elecciones en Argentina pic.twitter.com/QvcpIi71sH — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 24, 2025

El que también se juega sus fichas con Milei es Donald Trump. El presidente de USA envió a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, a Buenos Aires la semana pasada para mostrar un gesto de apoyo de la Casa Blanca al modelo de Milei. Pero el verdadero signo de acompañamiento apareció esta semana, cuando Bessent dijo ante inversores en Washington que el Tesoro estaría dispuesto a darle apoyo financiero a la Argentina en caso de un shock externo. Economistas de todos los extremos reconocieron el tenor de esa posibilidad. ¿Cuál sería el rédito para Trump? Bessent fue enfático en que la Argentina tiene que limitar sus lazos con China. Recomendó acumular reservas para cancelar el swap de monedas con el banco central chino, que se acaba de renovar. En esa línea ya se había expresado Mauricio Claver-Carone, el hombre de Trump para América Latina.

Francisco y Macri

Trump y Milei convergieron en el Vaticano para el funeral del papa Francisco, aunque no hubo foto. El libertario se reunió, en cambio, con la premier italiana, Georgia Meloni. El fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio abrió un impasse en la política argentina que dio lugar a los homenajes, desplazando las agendas. El oficialismo postergó un congreso partidario y una recorrida de Milei con Manuel Adorni en el marco de la campaña electoral porteña. Las encuestas de intención de voto coinciden en señalar que la competencia se concentrará entre el vocero presidencial y el candidato del peronismo, Leandro Santoro, lo que relegaría al PRO, el oficialismo local, a un 3er puesto. La relación entre Milei y Mauricio Macri parece sin retorno. El exPresidente dio a entender que los dirigentes que se pasaron a LLA lo hicieron a cambio de algo.

milei-funeral-francisco.jpg Javier Milei y parte de su gabinete participaron este sábado del funeral del papa Francisco. NA

"Me da la sensación de que todos los que tenían precio, ya los compraron. Lo que hay acá no es gente con precio, es gente con valores", dijo en Mar del Plata junto al intendente Guillermo Montenegro y a Cristian Ritondo. Milei recogió el guante y le pidió que Macri muestre las "facturas" de esa supuesta compra. Además se mostró confiado de que habrá un acuerdo electoral entre LLA y dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires. Mencionó a Ritondo y a Diego Santilli. Y con eso dio por descartado un acuerdo entre partidos, como lo volvió a pedir Macri desde la costa.

