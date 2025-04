Saqueo a un camión en un basurero en Vaca Muerta, y advierten por los salmones

"Si te ofrecen salmón de Las Lajas no compres ni consumas. Fue saqueado hoy 23 de abril del basurero y tiene más de 5 días sin la cadena de frío", comenzó relatando, luego agregó que "tal vez tenga sangre de los que se cortaron tratando de romper el camión para sacar cajas y cargarlos en sus autos para nada precarios. O tal vez piedras de los que le tiraron al camión para que no se fuera". Por último, a modo de advertencia, escribió: "Repito, es un producto sin cadena de frío. No es hambre, es miseria humana".

Embed - Diario LMNeuquén on Instagram: " El pasado Viernes Santo, un camión brasilero volcó con 20 toneladas de salmón y, luego de comprobar que la carga había perdido la cadena de frío, se dispuso su descarte en el vertedero de Las Lajas. Durante este miércoles, decenas de personas abordaron el vehículo con la intención de llevarse cajas de salmónidos. Leé la nota completa en nuestro link in bio." View this post on Instagram A post shared by Diario LMNeuquén (@lmneuquen)

Otro vuelco en "la ruta de los salmones" y van...

Cabe mencionar que el camión había sufrido un accidente vial, producto de una maniobra evasiva, en un paraje a 8 km de Las Lajas cerca de las 14:00 del último Viernes Santo, y según el subcomisario Gustavo Herrera, a cargo de la Comisaría 27 de Las Lajas, el camión quedó volcado sobre el margen este de la ruta nacional 242.

"El pesado vehículo es propiedad de la empresa Sul Brasil, dedicada al transporte de salmones". Sobre las consecuencias físicas que le acarreó el siniestro al chofer, el jefe policial señaló que " se encontraba en buen estado de salud y que por medidas de prevención fue derivado por personal de salud al nosocomio local".

image.png La "ruta de los salmones" que une Argentina con Chile a través del Paso Internacional Pino Hachado tiene un extenso historial de siniestros viales.

El policía contó que el vehículo había partido desde Puerto Montt, Chile, y tenía como destino de llegada Puerto Iguazú.

Otras noticias de Urgente24

En el Vaticano final de la tregua, en la Argentina liquidación por goteo

Diego Valenzuela se hace cargo de los "comprados" de Macri y ¿anticipa 'garrochismo'?

San Pedro no cierra las puertas para despedir al Papa Francisco

De la 'Plata Dulce' al nuevo 'Carry Trade': Aventuras de Joe, Ricky, Toto & Santi