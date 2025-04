Crisis total en el Pentágono: caos, purga y ¿caída de Pete Hegseth?

Tal como contó Urgente24 semanas atrás, en un error garrafal, figuras clave de la administración–incluido el vicepresidente, J.D. Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, no solo discutieron planes militares secretos sobre ataques contra los hutíes en Yemen a través de la aplicación Signal, que no está aprobada por el gobierno de USA para compartir información confidencial, sino que incluyeron en el chat grupal a un periodista de The Altantic.

Hegseth ya enfrentaba preguntas por escribir en ese chat planes de vuelo y otros detalles sobre una operación militar antes de los ataques estadounidenses contra los rebeldes hutíes.

Renuncias, despidos y seguridad en crisis

En las últimas semanas, un número inusual de altos funcionarios políticos fueran destituidos del Pentágono o renunciaran en las últimas semanas, algunos sin apenas explicación.

Ullyot en su artículo en el que insiste en que todavía apoya las políticas de seguridad nacional de la administración Trump, alegó que tres funcionarios despedidos del Pentágono, todos leales a Hegseth, fueron difamados injustamente por funcionarios anónimos como filtradores que no pasaron las pruebas del polígrafo.

“Si bien el departamento afirmó que realizaría pruebas de polígrafo como parte de la investigación, ninguno de los tres ha sido sometido a una prueba de detector de mentiras”, escribió Ullyot. “Desafortunadamente, el equipo de Hegseth ha desarrollado la costumbre de difundir de forma anónima falsedades rotundas y fácilmente desmentidas sobre sus colegas al salir de la cárcel”.

En una de las frases más alarmantes Ullyot disparó: “El último mes ha sido un colapso total en el Pentágono y se está convirtiendo en un verdadero problema para la administración”.

El Pentágono despidió el viernes pasado a altos funcionarios: el asesor principal Dan Caldwell, el subjefe de Estado Mayor Darin Selnick y Colin Carroll, jefe de Estado Mayor del subsecretario de Defensa. Joe Kasper, jefe de Estado Mayor de Hegseth, también dejará su cargo en los próximos días para ocupar un nuevo puesto en la agencia, según un alto funcionario de la administración, según supo Politico.

image.png El Signalgate y la disruptiva política podrían derrocar a Pete Hegseth.

Ullyot la consideró una “purga extraña” que lo ha dejado sin asesores principales,

Los despidos siguen a una purga de altos oficiales militares en febrero, incluido el ex presidente del Estado Mayor Conjunto, general CQ Brown, la jefa de Operaciones Navales, almirante Lisa Franchetti, la comandante de la Guardia Costera, almirante Linda Fagan, y el segundo al mando de la Fuerza Aérea, general James Slife.

Hegseth sigue siendo investigado por el inspector general del Pentágono por usar Signal para divulgar información confidencial sobre ataques aéreos en Yemen. Investigará hasta qué punto él y otros funcionarios de Defensa recurrieron a la mensajería comercial en lugar de a las herramientas oficiales encriptadas para discutir asuntos muy delicados, incluyendo accidentalmente a un periodista en el proceso.

“Es difícil imaginar que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, permanezca en su cargo por mucho más tiempo", concluyó Ullyto quién durante las primeras semanas de la administración, lideró la eliminación de los espacios de trabajo del Pentágono para varios medios de comunicación, entre ellos POLITICO, The New York Times, The Washington Post y CNN, para cederlos a otros medios, muchos de ellos conservadores.

Pero Hegseth ha estado en el ojo de la tormenta por las relaciones públicas del Pentágono en sus primeros tres meses. Ha llevado a su esposa , quien no es empleada del gobierno, a algunas reuniones delicadas en el Departamento de Defensa.

Autorizó una sesión informativa militar de alto secreto para Elon Musk sobre la estrategia de China, solo para rebajar la sensibilidad de la reunión tras una intensa reacción negativa de la Casa Blanca.

Además, los videos de los aviadores de Tuskegee y las imágenes del Enola Gay, el avión de guerra que lanzó la primera bomba atómica sobre Japón, fueron retirados temporalmente de los sitios web del Departamento de Defensa como parte de lo que algunos consideraron una purga por parte de Hegseth de cualquier cosa que se asemejara a la "diversidad, equidad e inclusión" (DEI).

Ante todo este escándalo, Donald Trump parece mantener su apoyo al secretario de defensa. Este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó: “El presidente confía plenamente en el secretario Hegseth. Hablé con él esta mañana y lo respalda?”.

Y el propio Hegsth dijo este lunes: “He hablado con el presidente y vamos a seguir luchando juntos, en sintonía, hasta el final”.

Más contenido de Urgente24

Quién es Hugo Hernández, el periodista que defenestró a Toto Belmonte

Cristián Medina "traidor": Defensa de Eduardo Domínguez y arde la previa del Superclásico

En ESPN, Diego Monroig se la jugó de cara al River vs Boca

Yuyito González anunció su separación con Javier Milei: "No voy a dar ningún tipo de explicación"

Sigue el escándalo por abuso sexual contra Dimitri Payet