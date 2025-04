Yuyito González anunció su separación con Javier Milei: "No voy a dar ningún tipo de explicación"

Durante los meses que duró el noviazgo, la pareja enfrentó numerosos rumores de crisis, aunque en público se mostraron unidos. Incluso compartieron actos oficiales y apariciones en eventos como una recordada función en el Teatro Colón, donde fueron fotografiados juntos.

Fin de la relación

La confirmación de la ruptura ocurre en un momento de alta exposición para ambos. González, por su parte, había retomado su programa de televisión con un perfil más íntimo y espiritual, mientras que Milei continúa con una agenda presidencial intensa y polarizante.

Hasta ahora, el presidente no se ha pronunciado públicamente sobre la separación. La relación, que duró aproximadamente un año, finaliza sin escándalos por ahora. Y además avisó que no dará declaraciones a la prensa sobre la ruptura: "Sepan que no tengo nada para decir", sentenció.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DigitalWorld274/status/1914309971543560603&partner=&hide_thread=false Yuyito González anuncia su separación de Javier Milei en su programa.@ciudad_magazine pic.twitter.com/j15DVSh0y3 — Digital World (@DigitalWorld274) April 21, 2025

