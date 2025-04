Yuyito González no da pie con bola: Entre escándalos y un rating inexistente

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1910479536459759647&partner=&hide_thread=false Yuyito González BLOQUEÓ LA ENTRADA DE UN GARAGE durante 45 minutos



Cc #LAM en América TV

En un enigmático, el panelista Pepe Ochoa describió las imágenes del momento en el que la pareja del mandatario, acompañado por su custodia personal, bloqueó el garage de un edificio por aproximadamente 45 minutos.

Según relató el periodista, una vecina, que no sabía que se trataba de la conductora, intentó pedirle a la custodia si podía mover el vehículo porque se encontraba justo en la puerta de la cochera. "Baja para pedir que la camioneta se corra y aparece una persona que interrumpe y dice: 'No nos vamos a mover bajo ningún punto de vista'", describió Ochoa.

"Este es el chofer. Y ella baja con otra persona a la farmacia", explicó mientras mostraban el video. Y siguió: "A los 45 minutos, la vecina bajó y la enganchó a la famosa yendo así a su auto".

"Cuando salió la famosa, mi informante dijo: 'Yo la voy a filmar'", reveló el panelista, sosteniendo que la vecina estaba tan enojada por el tono en el que le contestaron que calificó a González como "una conchuda".





El programa de Yuyito González, ayer promedio 0,02



Por lo menos levantó del 0,00 que hizo el martes… Eso sí, LA DUPLICÓ #ElChavo y le ganó un par de infomerciales pero eso es lo de menos (?)



Les recuerdo que un programa EN VIVO sale carísimo y más para un canal así.

Fracaso estrepitoso de Yuyito González: ¡0.04! de rating pero 'se subió al pony'

El primer programa de la nueva temporada de Empezar el día, ciclo encabezado por Yuyito González en Ciudad Magazine, quedó sumamente relegado en el rating y ni siquiera fue parte del ranking de los diez programas más vistos del canal. Sin embargo, la conductora parece no estar al tanto de esto.

EXCLUSIVO | #RATING



El debut de Yuyito González quedó en el PUESTO 17 de @ciudad_magazine y por encima de novelas, INFOMERCIALES, etc…



PROMEDIO: 0,04



Así se hace un NO ÉXITO en TV

El periodista Ignacio Rodríguez compartió en su cuenta de X (ex Twitter) las planillas de Kantar Ibope Media con las métricas registradas en la señal del Grupo Clarín en la jornada de ayer y los resultados fueron preocupantes.

'Empezar el día' quedó el decimoséptimo puesto de Ciudad Magazine y apenas promedió 0.04 puntos de rating.

Por otro lado, cabe destacar que González recibió varias críticas, especialmente por parte de Viviana Canosa y Yanina Latorre, que le dedicaron varios minutos de sus programas al análisis del debut de la pareja de Javier Milei.

Amalia "Yuyito" González agarró su pony de juguete y se lo pasó por la entrepierna: "Para que me digan ordinaria"

En su segundo programa, la conductora respondió con humor al subirse a un pony que había mostrado el día anterior y que, según explicó, fue el regalo del director del magazine.

"Me dan unas ganas de subirme al pony, ¿me lo das por favor?", exclamó la ex vedette y fue su panelista Lucas Bertero quien se lo acercó y le besó la mano. "Cómo te dieron, estuviste en cadena nacional, más que un Presidente", le dijo el periodista.

"No, más que el Presidente nunca", respondió González rápidamente y continuó:

Les gustó el pony, el unicornio, bueno, vamos a subirnos al pony así dicen 'qué ordinaria'. Me lo pongo abajo y no me lo pongo arriba porque si me lo pongo arriba me empiezan a dar. Al pony te subís en la montura, para que me digan ordinaria. Ay, ¡quiénes hablan de ordinaria, por Dios! Les gustó el pony, el unicornio, bueno, vamos a subirnos al pony así dicen 'qué ordinaria'. Me lo pongo abajo y no me lo pongo arriba porque si me lo pongo arriba me empiezan a dar. Al pony te subís en la montura, para que me digan ordinaria. Ay, ¡quiénes hablan de ordinaria, por Dios!

"Ayer fuimos tendencia en Twitter, salimos en todos lados. El éxito nos persigue y nos alcanza. Es que no le tenemos miedo al éxito, entonces se nos va haciendo una sumatoria de éxito. Despertamos ganas nosotros, ganas de vernos, ganas de tocarnos. Me criticaron hasta las lolas, ¿pueden ser tan machirulas?", concluyó la conductora.

