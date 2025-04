¿Nueva interna en América TV? Karina Mazzocco ninguenada y sufre el rating

En este marco, dijo: "Vamos a ir, no te enojes Mazzocco. Nombraron a Ángel (de Brito) y a Mariana Fabbiani con el marido, y no muchos más". Tras esa explicación, el panelista Lizardo Ponce preguntó: "¿Qué le pasa a Mazzocco?". "Bueno, no la invitó. No tiene feeling, no tiene onda", justificó Ximena Capristo.