América TV desempolva un clásico formato para Marcela Tauro: Cuál es y fecha de estreno

Si bien con la llegada de Juan Cruz Ávila al Grupo América y consigo algunas destacadas figuras del periodismo político como Antonio Laje, Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, lo cierto es que las autoridades también buscan ganar audiencia mediante los chimentos y continúan sumando propuestas a su grilla.

Marcela Tauro rechazó una oferta de Only Fans

Hace algunos días Marcela Tauro fue entrevistada por Rodrigo Lussich por Instagram y la periodista reconoció que tuvo una oferta laboral por parte de OnlyFans pero decidió rechazarla.

"Sí, ahora de grande, me llamaron", le confirmó a su colega cuando le preguntó al respecto y sumó: "La que más vende en Only Fans, además de Flor Peña, es la señora Fernanda Callejón, así que como somos contemporáneas. Se nota que hay un nicho para nosotras".

Y luego agregó más datos al respecto del ofrecimiento: "Me ofrecieron un dinero y un porcentaje. Obviamente, yo soy media tímida aunque no parezca".

"Se lo plantee a mi hijo y me dijo: 'Me voy a vivir con papá y me saco el apellido'. Entonces, le dije: 'Querido, dejá de gastar", sumó posteriormente entre risas.

