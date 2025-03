Marcela Tauro conducirá un programa propio: Quiénes la acompañarán

"Sí, ahora de grande, me llamaron", le confirmó a su colega cuando le preguntó al respecto y sumó: "La que más vende en Only Fans, además de Flor Peña, es la señora Fernanda Callejón, así que como somos contemporáneas. Se nota que hay un nicho para nosotras".

Y luego agregó más datos al respecto del ofrecimiento: "Me ofrecieron un dinero y un porcentaje. Obviamente, yo soy media tímida aunque no parezca".

"Se lo plantee a mi hijo y me dijo: 'Me voy a vivir con papá y me saco el apellido'. Entonces, le dije: 'Querido, dejá de gastar", sumó posteriormente entre risas.

