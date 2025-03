Se ajusta el Grupo Octubre: Like FM cerrará sus puertas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1895544992573341759?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1895544992573341759%7Ctwgr%5E770d852121cc14ac4e5a5da7f5a30e298d10a7d9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fclima-caliente-grupo-octubre-nueva-direccion-ip-eyectada-y-vila-recontrato-la-v-n596825&partner=&hide_thread=false AHORA

Escándalo en @_IPNoticias: Removieron a sus directivos, a solo días del relanzamiento del canal, Alfredo Scoccimarro y Florencia Verdaguer.



Los motivos serían conflictos económicos internos en mala gestión. pic.twitter.com/a81xzem1Rw — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) February 28, 2025

Alfredo Scoccimarro y Florencia Verdaguer, afuera: La nueva dirección de IP fue desvinculada

A tan sólo días del relanzamiento de la seña de noticias bajo la dirección general de Alfredo Scoccimarro (ex Alpha Media Group y Crónica) y la jefa de producción Florencia Verdaguer trascendió que ambos ejecutivos fueron removidos de sus cargos repentinamente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1895544992573341759?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1895544992573341759%7Ctwgr%5E770d852121cc14ac4e5a5da7f5a30e298d10a7d9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fclima-caliente-grupo-octubre-nueva-direccion-ip-eyectada-y-vila-recontrato-la-v-n596825&partner=&hide_thread=false AHORA

Escándalo en @_IPNoticias: Removieron a sus directivos, a solo días del relanzamiento del canal, Alfredo Scoccimarro y Florencia Verdaguer.



Los motivos serían conflictos económicos internos en mala gestión. pic.twitter.com/a81xzem1Rw — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) February 28, 2025

El arribo de los nuevos directivos se había anunciado en septiembre del año pasado cuando Ariel García, dueño de la alimenticia Tres Arroyos, adquirió parte de IP Noticias para pasar a operarlo de manera conjunta con el Grupo Octubre.

Poco más de diez días atrás, Scoccimarro se había expresado con entusiasmo por el relanzamiento del medio e incluso había anticipado, ante la reputación de IP de "canal kirchnerista":

No se va a editorializar. Quizás puede pasar, no es que estoy en contra de eso, simplemente no quiero inducir. Yo dije que no se van a hacer comentarios induciendo. No, no, no, no y no. Creo que la gente necesita sacar su propia conclusión a partir de las noticias

Según trascendidos periodísticos, los motivos de la desvinculación de Scoccimarro y Verdaguer estarían vinculados con "conflictos económicos internos".

Cabe preguntarse entonces si la aguda crisis derivaría, una vez más, del ajustado régimen de pauta publicitaria llevado a cabo por el Gobierno de Javier Miei.

Jotax (Daniel Vila) le dio la bienvenida de Flor de la V

Tras una salida escandalosa (y en malos términos, podría decirse) del Grupo América luego de haber sido liberada de la conducción de Intrusos, Flor de a V firmó contrato con El Nueve para encabezar Los profesionales de siempre y competirá de manera directa con sus reemplazantes con quienes tiene pésima relación, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

El ciclo debutará en marzo en el horario de las 13:30 y con un panel que estaría conformado por Fernando Cerolini, Majo Martino, Leo Arias y Enzo Aguilar.

Hasta acá, todo perfecto. Sin embargo, un detalle llama particularmente la atención. Sucede que el magazine estará producido por Jotax, firma propiedad de... Daniel Vila.

Embed - el nueve on Instagram: "¡Bienvenida @flordelave! Poné la pava, que muy pronto ELLA llega con los chimentos más picantes a nuestra pantalla #LosProfesionalesDeSiempre por #ElNueve #Sumate Miranos en vivo a través de nuestra web elnueve.com.ar" View this post on Instagram A post shared by el nueve (@canal9oficial)

Actualmente la CEO de la productora es María Noel Vila, hija del accionista del Grupo América, y que también se desempeña como Directora de Comunicación y Marketing del conglomerado de medios.

En este marco, llama poderosamente la atención que el mismo círculo que decidió despedir a la conductora del envío de chimentos creado por Jorge Rial haya decidido recontratarla para este nuevo proyecto.

---------

Más contenido Urgente24:

La miniserie de Prime Video que te va a volar la cabeza con 8 episodios

El alimento con más proteína que un huevo y que nunca imaginaste

"A mayor flexibilización cambiaria, mayor dinero inicial desembolsará el FMI"