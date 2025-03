La miniserie de 8 episodios que es puro escalofrío y está en Netflix

Mamoudou Athie la rompe como Dan, mostrando toda la paranoia y desesperación de un tipo que se da cuenta de que está en un juego del que no puede salir. Por su parte, Dina Shihabi hace un trabajo increíble como Melody: es curiosa, valiente y va metiéndose en el peligro sin darse cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Y no nos olvidemos de Matt McGorry (How to Get Away with Murder), que interpreta a Mark, el mejor amigo de Dan, un podcaster de teorías conspirativas que termina siendo clave para desentrañar el misterio.