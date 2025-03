"Monopolio": Que lo explique Milei porque Telecentro denunció a Telecom por la compra de Teléfonica

"Cambio de autoridades" en medio de la definición de la compra de Telefónica

Por otra parte, y por último, cabe recordar que hubo un “cambio de autoridades” en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que, desde medios opositores denuncian que "arreglado por el Gobierno y Clarín el día anterior a la marcha del 12 de marzo pasado".

"Pirchio (por Alexis Pirchio) es quien estaba al frente ya no está más. Pero ya no está desde el día anterior a la marcha. Acordaron el día anterior que Clarín no le va a hacer nada a Milei, o lo menos posible le va a hacer. Simplemente, va a disimular con la represión y la criptomoneda", recordó esta mañana el ultra K Víctor Hugo Morales.

