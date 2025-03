Deportación de venezolanos: Clímax de la guerra entre Trump y Justicia

Musk tuiteó "necesario" el plan de un representante de Texas de presentar una demanda para destituir al juez.

En la audiencia la administración negó las acusaciones de que incurrió en una "flagrante violación" de la orden del juez al argumentar que la orden de deportación verbal "no es ejecutable"

Afirmó que los aviones ya habían partido cuando se emitió. Además, alegó que el tribunal no tenía autoridad para cuestionar o deshacer las acciones de Trump.

"Los demandantes no pueden utilizar estos procedimientos para interferir con la autoridad del Presidente en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores, y el tribunal carece de jurisdicción para hacerlo".

La posición de los abogados de la administración Trump es la siguiente: los tribunales federales en su conjunto carecían de jurisdicción sobre su ejercicio de un “poder de guerra”.

Donald Trump/Musk vs tribunales

La disputa por la resurrección de la ley de 1798 es solo la última de una confrontación cada vez más incierta y alarmante entre Donald Trump/Elon Musk y el poder judicial. Incluso The New York Post cuestionó las diatribas del dúo a la justicia en una editorial titulada: “Lo siento, Elon: Incluso la deportación de pandilleros ilegales debe respetar el estado de derecho”.

Politico considera este último enfrentamiento entre el gobierno y el poder judicial como el clímax de su relación hostil y la prueba más importante para el sistema de pesos y contrapesos de Estados Unidos.

Tom Homan, el “zar de la frontera” de Trump, dijo a los periodistas: “Cuando llegó la orden, el avión ya estaba sobre aguas internacionales, lleno de terroristas y con importantes amenazas a la seguridad pública”. En The Hill agregó: “No me importan lo que piensen los jueces. Me da igual”.

Los jueces en USA han intentado frenar o detener algunos de los esfuerzos de Trump y Elon Musk desburocratizar el país a través de DOGE alegando que han infringido la autoridad presupuestaria del Congreso y las leyes que rigen la contratación y el despido de empleados federales.

image.png El dúo Musk/Trump no para de atacar a la justica norteamericana.

“Los jueces también han bloqueado en las últimas semanas el esfuerzo de Trump de limitar la garantía constitucional de ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de algunos inmigrantes; sus esfuerzos de retirar la financiación federal a las instituciones médicas que brindan atención a jóvenes transgénero ; su intento de despedir a miembros de las juntas federales que manejan quejas y disputas laborales en el lugar de trabajo; su intento de congelar las admisiones de refugiados ; y su esfuerzo de retirar la financiación a instituciones que, según su administración, participan en prácticas inadmisibles de “DEI”, enumeró Politico.

Si bien la administración argumenta que ha cumplido escrupulosamente las órdenes, aunque no sin atacar públicamente a los jueces que fallaron en su contra, está en la mira por su enfoque de "primero se toman decisiones y luego se busca una defensa legal".

El lunes Trump calificó de "peligrosa" la orden judicial que obliga a su administración a reincorporar a miles de empleados federales despedidos tras un fallo que la rige al infringir la ley al no notificar con suficiente antelación a los gobiernos estatales sobre los despidos masivos.

La Casa Blanca violó directamente una orden judicial, después de que la administración supuestamente deportara a la Dra. Rasha Alawieh , especialista en trasplantes de riñón y profesora de la Universidad de Brown, a pesar de una orden judicial que bloqueaba temporalmente su expulsión.

Las autoridades estadounidenses dijeron que la médica tenía" fotografías y videos comprensivos" del ex líder de Hezbolá ,Hassan Nasrallah, y militantes en la carpeta de elementos eliminados de su teléfono celular. La Dra. Rasha Alawieh también dijo a los agentes que, mientras estaba en el Líbano, asistió el mes pasado al funeral del líder asesinado, Nasrallah, a quien apoyaba desde una "perspectiva religiosa" como musulmana chiíta.

El gobierno de Trump admite que el país está en camino hacia una crisis constitucional, pero culpan a los tribunales, plagado de "jueces de izquierda radical". Justifica que el rotundo apoyo popular recibido en las elecciones da el poder para tomar cualquier decisión controvertida a las que se oponen los tribunales.

El viernes pasado Donald Trump prometió encarcelar a los "torturadores legales" que formaron parte de la “caza de brujas” en su contra y que restaurará el Departamento de Justicia.

Más contenido de Urgente24

Javo, Hayden Davis ($LIBRA) lo hizo de vuelta pese a Interpol pero Donald Trump es mejor

Yuyito González demandará a periodistas y conductores: "Críticas con acoso"

Selección Argentina: ¿Qué le hace falta para clasificarse al Mundial en esta doble fecha?

Confirmado: Horacio Rodríguez Larreta competirá contra el PRO a legislador de CABA en mayo

Otra jornada negativa para el BCRA, con reservas ya en US$ 27.733 millones