Sheinbaum confirma el hackeo a su cuenta y celular

“Sobre el hackeo: Sí. sí se me hackearon mi teléfono. No sé también quién se lo contó, hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico (…) Pero es un teléfono que ya no uso para mi comunicación más personal”, aclaró también.

Hackeo a Sheinbaum tras su embestida contra el narco

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, aseveró en su comparecencia de este lunes que, tras el robo de información en el hackeo, la empresa Apple se puso en contacto con la Agencia de Transformación Digital, la cual tomó "cartas en el asunto".

“Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital, la Agencia de Transformación Digital de pronto adecuadamente se dieron cuenta del hackeo, la Agencia de transformación digital tomó cartas en el asunto, y pues muy rápido lo revisó”, sentenció.

Ante de la confirmación oficial de este lunes, el diario The New York Times ya había anticipado unas horas antes que la presidenta mexicana había sido hackeada. La agencia de noticias culpó al crimen organizado del país, que estaría enojado por la extradición de los narcotraficantes a Washington.

"Ese teléfono lo tienen muchísima gente que se quiere comunicar conmigo, pero es un teléfono que ya no uso para mi comunicación más personal porque lo tiene todo mundo”, detalló Sheinbaum en su rueda de prensa matutina en alusión al hackeo de su celular y de su email.

“El correo elecrónico es una cuenta muy muy antigua que tienen muchísimas personas y aparte pues tengo la cuenta del Gobierno, que tiene todas las condiciones de ciberseguridad del gobierno”, agregó.

