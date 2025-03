En 2025, luego de 70 años de sequía, Newcastle le ganó 2 a 1 al Liverpool FC, con goles de Dan Burn y Alexander Isak la final de la Copa de la Liga, que por motivos comerciales se llama Carabao Cup. La disputan 92 equipos de la League Two, League One, Championship y Premier League: todos equipos profesionales. convocados por una bebida energética tailandesa, Carabao Dang (Búfalo de Agua Roja), de Carabao Tawandang Co Ltd., que intenta aprovechar la estela de Red Bull, y llegó a Inglaterra en 2015, financiando la indumentaria de entrenamiento del Chelsea FC de Román Abramovich.