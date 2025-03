En Vélez ven a Guillermo Barros Schelotto entusiasmado y confían en su exigencia

Vélez atraviesa tiempos extraños. Por un lado, busca salir de la crisis en la que está sumido desde que Gustavo Quinteros se marchó a Gremio. Lo de Sebastián Domínguez no funcionó, a pesar de confiar en una persona que conocía al club como pocos. Las razones fueron varias y está claro que la responsabilidad no debe recaer solo en el ahora ex entrenador.