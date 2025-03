Donald Trump, el populista: Impeachment a todos los "jueces opositores"

image.png Las deportaciones de venezolanos pandilleros en el centro del debate en USA.

"Este juez, lunático de la izquierda radical, alborotador y agitador, tristemente nombrado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente. No ganó el voto popular (¡por mucho!), no ganó los siete estados clave, sí ganó 2750 condados frente a 525. ¡No ganó nada! Gané por muchas razones, con un mandato abrumador, pero la lucha contra la inmigración ilegal pudo haber sido la principal razón de esta histórica victoria. Solo hago lo que los votantes querían que hiciera. Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser sometido a juicio político! NO QUEREMOS CRIMINALES VIOLENTOS, DESCONTROLADOS Y DEMENTES, MUCHOS DE ELLOS ASESINOS TRASTORNOS, EN NUESTRO PAÍS. ¡¡¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!!!", manifestó Trump.