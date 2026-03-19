Ex jugadora de Irán revela amenazas del régimen contra la familia de sus compañeras

El relato que expone el miedo: “Las van a torturar y violar”

Las declaraciones de Amini terminaron de confirmar lo que hasta ahora eran sospechas. La ex jugadora de la selección iraní, que mantuvo contacto directo con varias futbolistas antes de su regreso desde Turquía, describió un escenario marcado por el miedo, la presión y la falta total de libertad.

“Ellas se sentían libres por no haber usado el hiyab durante días. Me dijeron: ‘sentimos libertad por unos días, ahora tenemos que volver’”, contó en una entrevista con Fox. El contraste, según explicó, fue inmediato: lo que vivieron fuera del país y lo que implica regresar a Irán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clarincom/status/2031064976010653832?s=20&partner=&hide_thread=false TRUMP PIDE ASILO PARA LAS FUTBOLISTAS IRANÍES EN AUSTRALIA: “SERÁN ASESINADAS SI LAS OBLIGAN A REGRESAR”



El presidente de Estados Unidos dijo que Estados Unidos las recibirá si Australia no les otorga refugio. Son jugadoras de la Selección de Irán que tuvieron un gesto de… pic.twitter.com/ByfQG62hW4 — Clarín (@clarincom) March 9, 2026

Pero lo más duro llegó después. Al referirse a lo que puede pasarles una vez dentro del país, Amini fue directa: “A muchas las van a encarcelar, las van a torturar, las van a violar”. No lo planteó como una hipótesis aislada, sino como un riesgo real en el contexto actual.

Según explicó, el regreso no responde a una decisión libre. La ex jugadora aseguró que el régimen ejerció presión directa no solo sobre las futbolistas, sino también sobre su entorno más cercano. “La República Islámica las obligó a hacer una declaración. Eso es lo que pasó. Hay que pensar en la familia de uno”, sostuvo.

Ahí está el punto. Para muchas, quedarse fuera del país implicaba exponer a sus familias a posibles represalias. En ese equilibrio, la vuelta a Irán deja de ser una elección y pasa a ser una imposición.

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La exfutbolista iraní Shiva Amini lo reveló sin filtros:



El régimen iraní AMENAZÓ DIRECTAMENTE a las familias de las jugadoras de la selección femenina que estaban en Australia.



«Las van a torturar. Las van a encarcelar. LAS VAN A… pic.twitter.com/hftwidC2zL — Isaac (@isaacrrr7) March 19, 2026

El deporte, otro frente de tensión para Irán

El caso de la selección femenina no aparece aislado. En los últimos días, el deporte se convirtió en otro de los escenarios donde se expone la tensión interna y externa que atraviesa a la República Islámica de Irán.

A la polémica por las futbolistas se suman las versiones que ponen en duda la participación del país en el Mundial 2026, en medio de pedidos de cambio de sede y presiones políticas que escalan al ritmo del conflicto en la región. En paralelo, el caso del judoca Saeid Mollaei (quien había denunciado presiones del régimen) volvió a poner el foco sobre las consecuencias que enfrentan los atletas que se apartan de la línea oficial.

En ese contexto, lo ocurrido con las jugadoras deja de ser un episodio puntual y pasa a formar parte de un patrón más amplio, donde el deporte queda atravesado por decisiones políticas, tensiones internacionales y un control cada vez más visible sobre quienes representan al país.

Selección Femenina de Irán Futbolistas de la selección femenina de Irán en una imagen de archivo, en medio de la crisis tras negarse a cantar el himno nacional. KHALIL MAZRAAWI / AFP

Por ahora, no hay información oficial sobre qué sucederá con las futbolistas que regresaron en las últimas horas. Pero el testimonio de Shiva Amini y los antecedentes recientes permiten anticipar un escenario cargado de incertidumbre, donde el margen de decisión individual parece cada vez más reducido.

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