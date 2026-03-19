VIOLACIÓN Y TORTURA
Ex jugadora de Irán revela amenazas del régimen contra la familia de sus compañeras
Aunque Donald Trump presionó por el asilo, la selección de Irán volvió y crece el temor tras el veredicto de Shiva Amini: “Las van a torturar y violar”.
Días atrás se conoció la intervención del gobierno australiano y la presión internacional, incluso con el pronunciamiento de Donald Trump, en medio del escándalo que rodeó al plantel iraní durante la Copa Asiática. Todo se desató cuando varias futbolistas decidieron no cantar el himno en el debut ante Corea del Sur, un gesto que fue interpretado como un desafío directo al régimen.
La reacción no tardó en llegar. Desde sectores oficialistas y medios alineados con el poder comenzaron las críticas, los ataques y las amenazas. En un contexto marcado por la tensión bélica en la región, las jugadoras fueron señaladas como “traidoras”, mientras crecían los pedidos de castigos ejemplares.
Ante ese escenario, cinco futbolistas solicitaron asilo en Australia y recibieron protección. Sin embargo, en las últimas horas, varias de ellas regresaron a Irán en circunstancias poco claras, lo que reactivó todas las alarmas en torno a su seguridad.
Es en este contexto que aparece la voz de Shiva Amini, ex jugadora de la selección iraní, quien mantuvo contacto con integrantes del plantel antes de su regreso y decidió contar lo que vivieron. Su testimonio, expuesto en una entrevista televisiva, aporta un nivel de detalle que refleja el clima de miedo que atraviesa al grupo.
El relato que expone el miedo: “Las van a torturar y violar”
Las declaraciones de Amini terminaron de confirmar lo que hasta ahora eran sospechas. La ex jugadora de la selección iraní, que mantuvo contacto directo con varias futbolistas antes de su regreso desde Turquía, describió un escenario marcado por el miedo, la presión y la falta total de libertad.
“Ellas se sentían libres por no haber usado el hiyab durante días. Me dijeron: ‘sentimos libertad por unos días, ahora tenemos que volver’”, contó en una entrevista con Fox. El contraste, según explicó, fue inmediato: lo que vivieron fuera del país y lo que implica regresar a Irán.
Pero lo más duro llegó después. Al referirse a lo que puede pasarles una vez dentro del país, Amini fue directa: “A muchas las van a encarcelar, las van a torturar, las van a violar”. No lo planteó como una hipótesis aislada, sino como un riesgo real en el contexto actual.
Según explicó, el regreso no responde a una decisión libre. La ex jugadora aseguró que el régimen ejerció presión directa no solo sobre las futbolistas, sino también sobre su entorno más cercano. “La República Islámica las obligó a hacer una declaración. Eso es lo que pasó. Hay que pensar en la familia de uno”, sostuvo.
Ahí está el punto. Para muchas, quedarse fuera del país implicaba exponer a sus familias a posibles represalias. En ese equilibrio, la vuelta a Irán deja de ser una elección y pasa a ser una imposición.
El deporte, otro frente de tensión para Irán
El caso de la selección femenina no aparece aislado. En los últimos días, el deporte se convirtió en otro de los escenarios donde se expone la tensión interna y externa que atraviesa a la República Islámica de Irán.
A la polémica por las futbolistas se suman las versiones que ponen en duda la participación del país en el Mundial 2026, en medio de pedidos de cambio de sede y presiones políticas que escalan al ritmo del conflicto en la región. En paralelo, el caso del judoca Saeid Mollaei (quien había denunciado presiones del régimen) volvió a poner el foco sobre las consecuencias que enfrentan los atletas que se apartan de la línea oficial.
En ese contexto, lo ocurrido con las jugadoras deja de ser un episodio puntual y pasa a formar parte de un patrón más amplio, donde el deporte queda atravesado por decisiones políticas, tensiones internacionales y un control cada vez más visible sobre quienes representan al país.
Por ahora, no hay información oficial sobre qué sucederá con las futbolistas que regresaron en las últimas horas. Pero el testimonio de Shiva Amini y los antecedentes recientes permiten anticipar un escenario cargado de incertidumbre, donde el margen de decisión individual parece cada vez más reducido.
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