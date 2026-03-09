El Atlético de Madrid empieza a mirar hacia el próximo verano. En el club imaginan una plantilla más completa, analizan posibles fichajes y también algunas salidas por definirse. En ese escenario aparece un caso que ya genera debate interno: el de Nicolás González. El argentino quiere quedarse, el Cholo Simeone lo considera una pieza importante, pero en la dirigencia surge una pregunta inevitable: ¿vale la pena ejecutar su compra?
CUENTA REGRESIVA
¿Se queda? El Cholo Simeone puja por Nico González, pero Mateu Alemany duda
Nico González está cerca de activar la compra de 32 millones. Simeone quiere que siga, pero el director deportivo no está convencido.
El ex jugador de la Juventus llegó cedido desde el conjunto italiano hasta el próximo mercado de verano. Firmado originalmente por tres temporadas con el club de Turín, su préstamo al Atlético tuvo un costo cercano al millón de euros (950 mil, para ser exactos) y, en términos deportivos, su impacto ha sido positivo. Sin embargo, el tiempo empieza a correr y su continuidad depende de una cláusula de compra fijada en 32 millones de euros.
Ese detalle es clave. La cláusula no es opcional: se vuelve obligatoria si el argentino disputa más de 45 minutos en más de 20 partidos de LaLiga. Hasta ahora lo ha hecho en 14 encuentros de los 19 en los que participó. Incluso en el que iba a ser su partido número 15 debió salir lesionado en el minuto 43 frente a Osasuna, quedando al borde de ese registro.
El pasado sábado volvió a aparecer con fuerza: marcó a los minutos 67 y 81 para sellar la victoria del Atlético de Madrid por 3-2 ante la Real Sociedad en un partido que muchos ya leen como una posible antesala de la final de la Copa del Rey. Simeone lo quiere, lo valora por su intensidad y su adaptación al equipo. Pero en los despachos del club, donde manda la calculadora, Mateu Alemany no parece dispuesto a pagar esa cifra sin antes evaluar todas las variables.
¿Entonces qué busca Mateu Alemany?
La postura del director deportivo parece bastante clara. La idea en el Atlético de Madrid, según confirmó el periodista de Marca Matteo Moretto, es utilizar a Nico González hasta el límite de la cláusula y, si es posible, intentar renegociar el monto final con la Juventus una vez termine la temporada.
No será sencillo. El club italiano pagó cerca de 28 millones de dólares por el argentino y difícilmente acepte desprenderse del jugador por una cifra muy inferior. En Turín saben que el futbolista ha tenido protagonismo en el Atlético y que su perfil encaja en el estilo de Simeone, algo que también influye en cualquier posible negociación.
Los números acompañan. Nico ha sido titular 19 veces en 27 apariciones entre LaLiga, Copa del Rey y Champions League. Marcó tres goles y, aunque atravesó dos momentos de lesión durante la temporada, sigue siendo un jugador valorado dentro del cuerpo técnico. Además, su perfil le aporta algo distinto al equipo. Mientras jugadores como Thiago Almada o Álex Baena ofrecen un perfil más técnico por la banda izquierda, Nico suma potencia física, presión y capacidad de trabajo, cualidades muy valoradas por Simeone.
Por eso el debate sigue abierto. El entrenador lo quiere, el jugador desea quedarse y el club analiza los números. La decisión final, como tantas veces en el fútbol moderno, terminará pasando por una pregunta simple: si el rendimiento justifica los 32 millones que exige la cláusula.
Griezmann se queda… al menos hasta el verano
En medio de las decisiones que el Atlético de Madrid empieza a proyectar para la próxima temporada, también se aclaró el futuro inmediato de una de sus grandes figuras. Antoine Griezmann seguirá en el club, al menos hasta el final de la campaña.
Así lo dejó claro Alemany, quien descartó cualquier movimiento inmediato en torno al delantero francés. “No hay novedad. Tiene esta temporada y dos más con nosotros (renovó hasta 2027). En cuanto a lo que pueda suceder aquí, está en un momento de forma extraordinario y haciendo partidazos espectaculares”, explicó el director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético en diálogo con Movistar+.
El dirigente fue incluso más contundente al cerrar el tema: “Su rendimiento es espectacular, es lo más importante. Está dando muchísimo al equipo, está con nosotros, va a seguir con nosotros y nada más”.
Más allá de esa postura institucional, distintos medios sostienen que la decisión del jugador sería continuar hasta el verano antes de definir su próximo paso. Como ya contó Urgente24, el Orlando City sigue atento a la situación y tendría previsto esperar hasta el verano previo al Mundial 2026 para intentar cerrar la llegada del máximo goleador histórico del Atlético de Madrid.
Por ahora, en el Metropolitano el mensaje es claro: Griezmann sigue siendo una pieza central del proyecto deportivo. Lo que ocurra después, con Estados Unidos y la MLS en el horizonte, será una historia que empezará a escribirse más adelante.
