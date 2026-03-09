¿Se queda? El Cholo Simeone puja por Nico González, pero Mateu Alemany duda

No será sencillo. El club italiano pagó cerca de 28 millones de dólares por el argentino y difícilmente acepte desprenderse del jugador por una cifra muy inferior. En Turín saben que el futbolista ha tenido protagonismo en el Atlético y que su perfil encaja en el estilo de Simeone, algo que también influye en cualquier posible negociación.

Los números acompañan. Nico ha sido titular 19 veces en 27 apariciones entre LaLiga, Copa del Rey y Champions League. Marcó tres goles y, aunque atravesó dos momentos de lesión durante la temporada, sigue siendo un jugador valorado dentro del cuerpo técnico. Además, su perfil le aporta algo distinto al equipo. Mientras jugadores como Thiago Almada o Álex Baena ofrecen un perfil más técnico por la banda izquierda, Nico suma potencia física, presión y capacidad de trabajo, cualidades muy valoradas por Simeone.

Nicolás González vs Puerto Rico Nico González resaltó públicamente que intenta no pensar en su futuro, aunque su rendimiento sigue influyendo en su consideración dentro de la Selección de Lionel Scaloni.

Por eso el debate sigue abierto. El entrenador lo quiere, el jugador desea quedarse y el club analiza los números. La decisión final, como tantas veces en el fútbol moderno, terminará pasando por una pregunta simple: si el rendimiento justifica los 32 millones que exige la cláusula.

Griezmann se queda… al menos hasta el verano

En medio de las decisiones que el Atlético de Madrid empieza a proyectar para la próxima temporada, también se aclaró el futuro inmediato de una de sus grandes figuras. Antoine Griezmann seguirá en el club, al menos hasta el final de la campaña.

Así lo dejó claro Alemany, quien descartó cualquier movimiento inmediato en torno al delantero francés. “No hay novedad. Tiene esta temporada y dos más con nosotros (renovó hasta 2027). En cuanto a lo que pueda suceder aquí, está en un momento de forma extraordinario y haciendo partidazos espectaculares”, explicó el director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético en diálogo con Movistar+.

El dirigente fue incluso más contundente al cerrar el tema: “Su rendimiento es espectacular, es lo más importante. Está dando muchísimo al equipo, está con nosotros, va a seguir con nosotros y nada más”.

Más allá de esa postura institucional, distintos medios sostienen que la decisión del jugador sería continuar hasta el verano antes de definir su próximo paso. Como ya contó Urgente24, el Orlando City sigue atento a la situación y tendría previsto esperar hasta el verano previo al Mundial 2026 para intentar cerrar la llegada del máximo goleador histórico del Atlético de Madrid.

Por ahora, en el Metropolitano el mensaje es claro: Griezmann sigue siendo una pieza central del proyecto deportivo. Lo que ocurra después, con Estados Unidos y la MLS en el horizonte, será una historia que empezará a escribirse más adelante.

-------------

+ de Golazo24:

Kylian Mbappé, entre su rodilla, el City y el Mundial: París, Ester Expósito y tensión en Madrid

Escándalo en Barcelona: Xavi revela que Laporta boicoteó el regreso de Messi

Los duelos de los octavos de final de la Champions League ya están confirmados

Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España

Finalissima: Argentina conmocionada por el campeón del mundo que se la pierde por lesión