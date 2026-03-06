El Tottenham Hotspur de Cuti Romero perdió otra vez y quedó a un punto del descenso

En este escenario cada punto pesa como oro, y el contexto deportivo no ayuda. El equipo de Igor Tudor atraviesa una racha de bajas importantes: Cristian Cuti Romero está suspendido, mientras que futbolistas clave como James Maddison, Dejan Kulusevski, Djed Spence, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur y Ben Davies arrastran lesiones que reducen las variantes del plantel.

A la presión de la liga se suma además el frente internacional. Tottenham deberá enfrentarse al Atlético de Madrid en la Champions League, una serie que en otro momento habría sido el gran objetivo de la temporada. Hoy, sin embargo, el escenario cambia: en el club saben que asegurar la permanencia en la Premier es la prioridad absoluta. Aun así, avanzar en Europa podría convertirse en el golpe anímico que necesita un equipo golpeado y sin margen de error.

Daniel Levy Daniel Levy, presidente del Tottenham Hotspur y figura central en el debate por el presente deportivo del club. IAN KINGTON / AFP

El estadio de Levy y el riesgo de un golpe histórico

El contraste es todavía más fuerte si se mira el proyecto institucional que impulsó Daniel Levy en los últimos años. El Tottenham Hotspur Stadium, inaugurado en 2019, es considerado uno de los recintos más modernos del fútbol mundial. Costó más de mil millones de libras y fue pensado no solo para el fútbol: allí se juegan partidos de la NFL, conciertos masivos y eventos internacionales que transformaron al club en una máquina de ingresos.

Sin embargo, mientras el estadio se consolidaba como modelo de negocio dentro del deporte global, el proyecto deportivo empezó a perder estabilidad. Cambios constantes de entrenadores, planteles que nunca terminaron de consolidarse y decisiones dirigenciales discutidas fueron debilitando a un equipo que durante años había logrado mantenerse entre los protagonistas del fútbol inglés.

Hoy la realidad es otra. Con nueve jornadas por delante, Tottenham pelea por algo que parecía imposible para un club de su dimensión: evitar el descenso al Championship. En un estadio pensado para las grandes noches europeas, el equipo del norte de Londres enfrenta ahora un desafío mucho más urgente y terrenal: sobrevivir en la Premier League.

