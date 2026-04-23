Polémica por la detención de una estudiante de Florida (USA) que bromeó de mal gusto con Israel y "bombas"

Arrestaron a una estudiante de Florida por una broma pesada sobre Israel y Netanyahu

Gabriela Saldana, estudiante de la Universidad de Florida, fue arrestada el jueves pasado y enfrenta cargos por supuestas amenazas de bomba y de lesiones, a pesar de que su defensa alegó que se malinterpretó un chiste de mal gusto en un WhatsApp. La joven fue llevada ante la jueza de un tribunal, quien le leyó sus cargos bajo la carátula de supuestas amenazas escritas de muerte y de causar lesiones corporales, lo que podría llevarla a 15 de años tras las rejas.

En el tribunal, los fiscales alegaron que Saldana escribió:

Va a haber una bomba en el Centro de Convenciones de Ocean Bank (...) Netanyahu, si me escuchas, deja caer algunos 'bombones' para nosotros, los estudiantes de último año, en el Centro de Convenciones de Ocean Bank Va a haber una bomba en el Centro de Convenciones de Ocean Bank (...) Netanyahu, si me escuchas, deja caer algunos 'bombones' para nosotros, los estudiantes de último año, en el Centro de Convenciones de Ocean Bank

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Durante la comparecencia para la fijación de la fianza, un funcionario de la Universidad Internacional de Florida testificó que Saldana también escribió: " Va a haber una bomba en el Ocean Bank Convocation Center y la culpa será de Jonathan", en referencia a otro estudiante que participaba en el chat.

Cuando los miembros del chat respondieron con preocupación, Saldana respondió con que había sido un simple chiste de mal gusto: “Hice una broma tonta que no debería haber hecho”.

No obstante, la jueza Mindy Glazer dijo:

Puedo entender su postura cuando dice que esto es una broma, pero para una persona objetiva, no es una broma, y sería suficiente para constituir causa probable Puedo entender su postura cuando dice que esto es una broma, pero para una persona objetiva, no es una broma, y sería suficiente para constituir causa probable

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"No digo que sea suficiente para demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. No sé si el estado podrá probarlo en el juicio, pero para los fines de esta audiencia, creo que hay pruebas suficientes para establecer la causa probable", sentenció la jueza, cuando le leyó los cargos y la apertura de una causa en su contra por amenazas.

Según los informes, la jueza estableció una fianza de 5.000 dólares y continuarán los cargos contra la estudiante de Florida por amenazas de muerte o lesiones corporales con intención de causar daño. La jueza a cargo aún no encontró indicios suficientes, pero, según el Estatuto de Florida 836.10 , el hecho está tipificado como un delito grave de segundo grado que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión.

El arresto de la joven fue comunicado por la propia Universidad Internacional de Florida (FIU). “Un estudiante de la FIU fue arrestado por proferir una amenaza creíble e inminente de violencia en un evento universitario programado. Según la investigación, el sospechoso identificó una fecha, hora y lugar específicos. Debido a la investigación en curso y a las leyes federales de privacidad estudiantil, la FIU no hará más comentarios al respecto. No existe ninguna otra amenaza para la comunidad universitaria”, precisó la universidad.

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