Una estudiante de 23 años de la Universidad Nacional de Florida fue arrestada y puede enfrentar hasta 15 años de cárcel en Estados Unidos tras haber lanzado una broma del mal gusto en un chat grupal de la universidad, donde decía que le pediría al primer ministro de Israel que bombardeara un evento del campus, lo que puede haberse interpretado como una amenaza de bomba, aunque ella se defiende diciendo que fue un chiste pesado.
ARRESTO Y FIANZA
Polémica por la detención de una estudiante de Florida (USA) que bromeó de mal gusto con Israel y "bombas"
Una estudiante de 23 años de Florida, que en un chat privado hizo una broma de mal gusto (sobre Netanyahu, Israel y las "bombas"), podría enfrentar hasta 15 años de prisión en Estados Unidos.
Se trata de Gabriela Saldana, una estudiante de Florida, que fue detenida el jueves 16 de abril cerca del campus tras publicar un chiste ofensivo sobre Netanyahu y "bombas" en un grupo estudiantil de WhatsApp.
En un chat grupal con aproximadamente 215 personas, la estudiante sugirió en tono de broma que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lanzara bombas sobre la universidad para posponer un evento programado para el viernes 10 de abril de 2026, en el Ocean Bank Convocation Center del campus, según el informe policial al que accedió NBC Miami.
Arrestaron a una estudiante de Florida por una broma pesada sobre Israel y Netanyahu
Gabriela Saldana, estudiante de la Universidad de Florida, fue arrestada el jueves pasado y enfrenta cargos por supuestas amenazas de bomba y de lesiones, a pesar de que su defensa alegó que se malinterpretó un chiste de mal gusto en un WhatsApp. La joven fue llevada ante la jueza de un tribunal, quien le leyó sus cargos bajo la carátula de supuestas amenazas escritas de muerte y de causar lesiones corporales, lo que podría llevarla a 15 de años tras las rejas.
En el tribunal, los fiscales alegaron que Saldana escribió:
Durante la comparecencia para la fijación de la fianza, un funcionario de la Universidad Internacional de Florida testificó que Saldana también escribió: " Va a haber una bomba en el Ocean Bank Convocation Center y la culpa será de Jonathan", en referencia a otro estudiante que participaba en el chat.
Cuando los miembros del chat respondieron con preocupación, Saldana respondió con que había sido un simple chiste de mal gusto: “Hice una broma tonta que no debería haber hecho”.
No obstante, la jueza Mindy Glazer dijo:
"No digo que sea suficiente para demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. No sé si el estado podrá probarlo en el juicio, pero para los fines de esta audiencia, creo que hay pruebas suficientes para establecer la causa probable", sentenció la jueza, cuando le leyó los cargos y la apertura de una causa en su contra por amenazas.
Según los informes, la jueza estableció una fianza de 5.000 dólares y continuarán los cargos contra la estudiante de Florida por amenazas de muerte o lesiones corporales con intención de causar daño. La jueza a cargo aún no encontró indicios suficientes, pero, según el Estatuto de Florida 836.10 , el hecho está tipificado como un delito grave de segundo grado que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión.
El arresto de la joven fue comunicado por la propia Universidad Internacional de Florida (FIU). “Un estudiante de la FIU fue arrestado por proferir una amenaza creíble e inminente de violencia en un evento universitario programado. Según la investigación, el sospechoso identificó una fecha, hora y lugar específicos. Debido a la investigación en curso y a las leyes federales de privacidad estudiantil, la FIU no hará más comentarios al respecto. No existe ninguna otra amenaza para la comunidad universitaria”, precisó la universidad.
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