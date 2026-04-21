Israel condenó a 30 días de arresto al soldado que destrozó la estatua de Jesús

El lunes, la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa (ACOHL, en inglés), presidida por el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa y que agrupa a todos los obispos católicos de Tierra Santa, expresaron igualmente su "profunda indignación y condena sin reservas", y añadieron que este ataque perpetrado por un miembro de las FDI revela una "preocupante falla en la formación moral y humana", comprometiendo el respeto más elemental "por lo sagrado y por la dignidad de los demás".

La ACOHL exigió aplicar una "acción disciplinaria inmediata y determinante" para el soldado del Ejército israelí que destrozó a martillazos la estatua de Jesucristo. "Este acto constituye una grave afrenta contra la fe cristiana y se suma a otros incidentes reportados de profanación de símbolos cristianos por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano", detalló la asamblea en un comunicado.

El documentó finalizó citando al papa León XIV y haciendo un llamamiento "con urgencia" a terminar "la guerra que ha atormentado esta región (Oriente Medio) durante demasiado tiempo, y a abrazar un camino donde la paz se manifieste en la moderación, el diálogo, la responsabilidad, y el respeto por lo sagrado y por toda vida humana".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó el acto "en los términos más enérgicos" y anunció por sus redes sociales que las autoridades militares habían iniciado una investigación penal contra el infractor, el cual, según sus palabras, sería objeto de "severas medidas disciplinarias".

"Ayer, al igual que la inmensa mayoría de los israelíes, me quedé atónito y entristecido al enterarme de que un soldado de las FDI había dañado un icono religioso católico en el sur del Líbano", dijo Netanyahu en un publicación en X sobre el acto vandálico contra una imagen cristiana.

También añadió que Israel, "como estado judío, valora los principios basados en la tolerancia y el respeto mutuo entre los seguidores de todas las religiones".

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Yesterday, like the… — Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) April 20, 2026

"Mientras que los musulmanes masacran a los cristianos en Siria y Líbano, la población cristiana en Israel prospera, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares de Oriente Medio", afirmó.

Sin embargo, varios internautas le recordaron que su administración no ha estado respetando a la comunidad cristiana.

patriarca latino de jerusalén Italia calificó de "ofensa" que Israel haya impedido celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Al igual que Meloni, Francia, España y Hungría también salieron a cruzar a Netanyahu. FOTO: VATICAN NEWS

El Domingo de Ramos de este año, el Patriarca Latino de Jerusalén quiso oficiar una bendición y misa privada con tan solo tres personas en la Basílica del Santo Sepulcro, pero la policía israelí se lo impidió, argumentando restricciones por seguridad con motivo de la guerra con Irán, según lo precisó un comunicado conjunto del Patriarcado Latino de Jerusalén y de la Custodia de Tierra Santa.

Italia calificó de "ofensa" que Israel haya impedido celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Al igual que Meloni, Francia, España y Hungría también salieron a cruzar a Netanyahu.

“Los dos fueron interceptados en el camino, mientras se desplazaban en privado y sin ningún rasgo de procesión o acto ceremonial, y se vieron obligados a regresar. Como consecuencia, y por primera vez en siglos, los líderes de la Iglesia no pudieron celebrar la Misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro”, comentó en abril el Patriarcado Latino de Jerusalén y de la Custodia de Tierra Santa.

De igual forma, en julio del 2025 en Gaza, el Ejército israelí atacó la única iglesia católica de allí, la Iglesia de la Sagrada Familia, donde tres fieles fueron reportados como muertos en el ataque y el padre Gabriel Romanelli, un argentino, resultó "levemente herido en una pierna".

Padre argentino atacado por Israel en Gaza Israel atacó la única iglesia católica de Gaza, matando a 3 personas e hiriendo al cura argentino de la parroquia. FOTO: BBC

Israel atacó la única iglesia católica de Gaza, matando a 3 personas e hiriendo al cura argentino de la parroquia.

Según reportes oficiales de la BBC, Reuters, The Guardian y el diario opositor israelí Haaretz, entre 2023 y 2026 las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han dañado las siguientes iglesias en tanto en Gaza como en Líbano, en el marco de la supuesta lucha de Israel contra el terrorismo de Hamás y Hezbolá:

Iglesia de San Jorge (Derdghaya): El 9 de octubre de 2024, un ataque aéreo israelí destruyó por completo esta iglesia católica melquita, causando la muerte de al menos ocho personas que se refugiaban en su interior.

causando la muerte de al menos ocho personas que se refugiaban en su interior. Iglesia de San Jorge (Yaroun): En noviembre de 2023 , este templo sufrió daños importantes por proyectiles de artillería israelíes. Reportes posteriores en 2024 indicaron que la iglesia quedó finalmente en ruinas tras los continuos bombardeos en la zona.

, este templo sufrió daños importantes por proyectiles de artillería israelíes. Reportes posteriores en 2024 indicaron que la iglesia quedó finalmente en ruinas tras los continuos bombardeos en la zona. Ataque a la Iglesia de la Sagrada Familia (Gaza): Aunque no está en Líbano, frecuentemente se asocia a estas noticias el bombardeo en julio de 2025 contra la única iglesia católica de Gaza, donde murieron civiles y resultó herido el párroco Gabriel Romanelli.

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