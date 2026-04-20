Israel pre grabó a Milei, "por precaución"; ¿Sirve políticamente ganar un mundial?

¿Lo hicieron actuar por adelantado para darle mayor prolijidad a esa ceremonia tan solemne o tenían miedo de alguna desubicación en el escenario por parte del primer mandatario sudamericano? ¿Lo hicieron actuar por adelantado para darle mayor prolijidad a esa ceremonia tan solemne o tenían miedo de alguna desubicación en el escenario por parte del primer mandatario sudamericano?

Embed - Mirá quién canta!!! Milei fue pregrabado "actuando" en Israel

3-Si Messi ganara otro mundial… ¿Mejoraría la chance electoral de Milei?

Tras ganar la primera copa, en 1978, desde medios gráficos se sostenía: “Un país que cambió”

En 1986 llegó la segunda copa gracias a la Mano de Dios. ¿Ayudó eso electoralmente a Raúl Alfonsín?

El tercer caso se dio en 2022: millones de argentinos se volcaron a la calle a festejar el título de Qatar.