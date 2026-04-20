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Israel pre grabó a Milei, "por precaución"; ¿Sirve políticamente ganar un mundial?

Israel grabó a Milei para evitar cualquier sorpresa en vivo el Día de la Independencia; ¿Sirve políticamente ganar un mundial?; rutas con fallas multiorgánicas

20 de abril de 2026 - 18:26
Messi y el mundial

Messi y el mundial

1-Milei dejó de lado el arreglo de las rutas argentinas

La Casa Rosada le “pasó la pelota" a provincias amigas ya que los libertarios mantuvieron fuera de los traspasos a provincias como Buenos Aires (Kicillof), La Pampa (Ziliotto), Formosa (Insfrán), La Rioja (Quintela) y Tierra del Fuego (Melella).

El sistema vial argentino está en medio de una “falla multiorgánica” tras 2 años y medio de gestión de Javier Milei. El deterioro llega al 70% de la red vial nacional y una desinversión real del 75% respecto al 2023, según un informe de la Federación de Personal de Vialidad Nacional del año 2026. El sistema vial argentino está en medio de una “falla multiorgánica” tras 2 años y medio de gestión de Javier Milei. El deterioro llega al 70% de la red vial nacional y una desinversión real del 75% respecto al 2023, según un informe de la Federación de Personal de Vialidad Nacional del año 2026.

A través de un decreto, el Presidente habilitó a las provincias “dialoguistas” como Córdoba, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe a concesionar tramos de diversas arterias de jurisdicción nacional.

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Embed - Milei solo transfiere rutas nacionales a provincias amigas

2-Se viralizó la pre grabación de Javier Milei en Israel

Para el acto por el Dia de la Independencia, el presidente argentino participó de un ensayo en Monte Herzl y cantó “Libre” el clásico de Nino Bravo. La escena se dio tras su reunión con el premier israelí Benjamín Netanyahu.

¿Se trató de una movida “fuera de agenda” e inesperada para el Jefe de Estado argentino o fue una pre grabación para el evento que tendrá lugar el martes 21 de abril?

¿Lo hicieron actuar por adelantado para darle mayor prolijidad a esa ceremonia tan solemne o tenían miedo de alguna desubicación en el escenario por parte del primer mandatario sudamericano? ¿Lo hicieron actuar por adelantado para darle mayor prolijidad a esa ceremonia tan solemne o tenían miedo de alguna desubicación en el escenario por parte del primer mandatario sudamericano?

Embed - Mirá quién canta!!! Milei fue pregrabado "actuando" en Israel

3-Si Messi ganara otro mundial… ¿Mejoraría la chance electoral de Milei?

Tras ganar la primera copa, en 1978, desde medios gráficos se sostenía: “Un país que cambió”

En 1986 llegó la segunda copa gracias a la Mano de Dios. ¿Ayudó eso electoralmente a Raúl Alfonsín?

El tercer caso se dio en 2022: millones de argentinos se volcaron a la calle a festejar el título de Qatar.

Embed - Si la "scaloneta" ganara el mundial de USA... ¿Mejorarían las chances de Milei?

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