Ya sucedió con Alberto Fernández, quien creía que si la Selección Argentina ganaba el Mundial Qatar 2022 se consolidaría su gestión, que había perdido las legislativas 2021 pero aún soñaba con una reelección 2023. Vuelve a suceder con Javier Milei en 2026: un triunfo en la Copa del Mundo FIFA permitiría dejar atrás el fracaso absoluto en la microeconomía y enfilar hacia una reelección 2027 que hoy ya parece imposible... (y cuidado con Comodoro Py). Vamos al desarrollo de este interesante contenido:
1978 / 1986 / 2022
Ilusión de Javier Milei pero ¿otro Mundial de Fútbol podría cambiar su ocaso?
En LLA sueñan con una hazaña de Lionel Messi en el Mundial de Fútbol 2026 para cambiar el creciente enojo contra Javier Milei. Pero... 1978 / 1986 / 2022...
##1978: “Un país que cambió”
Tras ganar el Mundial 1978, organizado por Argentina, la dictadura militar que llevaba poco más de 2 años en el gobierno soñó con quedarse mucho tiempo en la Casa Rosada.
Las revistas de la época mostraban al presidente de facto Jorge Rafael Videla vestido de civil y festejando cada una de las conquistas albicelestes.
“Los argentinos y el mundial… Un país que cambió” publicaron los de la poderosa Editorial Atlántida.
Cuando pasó la borrachera del mes de junio, todo volvió a la “normalidad”:
-terrorismo de Estado,
-centros clandestinos de desaparición de personas,
-fuerte censura a los medios de comunicación,
-imposibilidad de manifestaciones públicas
-plan económico destinado a destruir las industrias vernáculas y endeudar a la Argentina gracias a la entonces famosa “tablita de José Alfredo Martínez de Hoz”.
En 1981, los sucesores del súper ministro de Economía, Lorenzo Sigaut y luego Jorge Wehbe, produjeron una histórica devaluación. El primero de ellos había advertido: “el que apuesta al dólar, pierde”.
##1986: ni la “mano de Dios” ayudó a Alfonsín
Tras obtener su primera copa planetaria fuera de casa (el mundial se jugó en México), en la Plaza de Mayo se reunieron cientos de miles de personas a vivar a Diego Maradona y los suyos.
El presidente Raúl Alfonsín les cedió el histórico balcón de la Casa Rosada y permitió una fiesta imborrable.
Sin embargo, el calmante duró poco porque el llamado Plan Austral comenzó a agostarse y en 1987 los radicales sufrieron todo tipo de zozobras: primero las asonadas militares y luego una derrota histórica que les hizo perder provincias claves como Buenos Aires y Mendoza.
En broma, les decían “UCR, únicamente Córdoba y Rio Negro” ya que habían sido superado en el resto de los distritos.
##2022: millones festejando en las calles, pero luego llegaría triunfo de un outsider
El título de Qatar sorprendió a muchos ya que Lionel Messi jugaba su quinto mundial con una edad de 35 años (nació en 1987).
Alberto Fernández trató de capitalizar el logro deportivo pero chocó contra la negativa de los jugadores de Lionel Scaloni: no aceptaron ser trasladados en helicóptero hasta Balcarce 50 para festejar como en 1978 o 1986.
Resumiendo: casi toda la dirigencia política nacional ha quedado “adormecida” esperando que finalice la justa deportiva global que se desarrollará en Norteamérica.
Luego de mediados de Julio, cada uno apostará sus “fichas” en la política de la mejor manera posible ya que ni una nueva hazaña de la “pulga” y los suyos podría lograr que Argentina recupere su optimismo como sociedad.