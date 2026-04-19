Ilusión de Javier Milei pero ¿otro Mundial de Fútbol podría cambiar su ocaso?

-terrorismo de Estado,

-centros clandestinos de desaparición de personas,

-fuerte censura a los medios de comunicación,

-imposibilidad de manifestaciones públicas

-plan económico destinado a destruir las industrias vernáculas y endeudar a la Argentina gracias a la entonces famosa “tablita de José Alfredo Martínez de Hoz”.

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Con gran valentía, desde el mismo mes de junio de 1978, la revista Hum® (abreviatura de Humor Registrado) denunciaba en sus tapas que el verdadero mundial que ganaba la Argentina era el de la inflación ya que el incremento de los precios se movía a 3 dígitos anuales mientras el dólar estaba planchado. La publicación quincenal bromeaba en términos deportivos sobre que Israel (sumergido en una híper) era nuestro rival más “peligroso”. Con gran valentía, desde el mismo mes de junio de 1978, la revista Hum® (abreviatura de Humor Registrado) denunciaba en sus tapas que el verdadero mundial que ganaba la Argentina era el de la inflación ya que el incremento de los precios se movía a 3 dígitos anuales mientras el dólar estaba planchado. La publicación quincenal bromeaba en términos deportivos sobre que Israel (sumergido en una híper) era nuestro rival más “peligroso”.

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En 1981, los sucesores del súper ministro de Economía, Lorenzo Sigaut y luego Jorge Wehbe, produjeron una histórica devaluación. El primero de ellos había advertido: “el que apuesta al dólar, pierde”.

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##1986: ni la “mano de Dios” ayudó a Alfonsín

Tras obtener su primera copa planetaria fuera de casa (el mundial se jugó en México), en la Plaza de Mayo se reunieron cientos de miles de personas a vivar a Diego Maradona y los suyos.

El presidente Raúl Alfonsín les cedió el histórico balcón de la Casa Rosada y permitió una fiesta imborrable.

image Diego Maradona en el balcón de la Casa Rosada

Sin embargo, el calmante duró poco porque el llamado Plan Austral comenzó a agostarse y en 1987 los radicales sufrieron todo tipo de zozobras: primero las asonadas militares y luego una derrota histórica que les hizo perder provincias claves como Buenos Aires y Mendoza.

En broma, les decían “UCR, únicamente Córdoba y Rio Negro” ya que habían sido superado en el resto de los distritos.

El final es conocido: una híper histórica en 1989 liquidaría el llamado Plan Primavera de 1988, una derrota en 1989 contra el PJ de Carlos Menem y una entrega del poder que se adelantó casi 6 meses (8 de julio fue el recambio con el entrante riojano). El final es conocido: una híper histórica en 1989 liquidaría el llamado Plan Primavera de 1988, una derrota en 1989 contra el PJ de Carlos Menem y una entrega del poder que se adelantó casi 6 meses (8 de julio fue el recambio con el entrante riojano).

image Festejos post mundial: millones se volcaron a la calle a festejar luego de Qatar 2022.

##2022: millones festejando en las calles, pero luego llegaría triunfo de un outsider

El título de Qatar sorprendió a muchos ya que Lionel Messi jugaba su quinto mundial con una edad de 35 años (nació en 1987).

Alberto Fernández trató de capitalizar el logro deportivo pero chocó contra la negativa de los jugadores de Lionel Scaloni: no aceptaron ser trasladados en helicóptero hasta Balcarce 50 para festejar como en 1978 o 1986.

image Diego Maradona, Lionel Messi y Daniel Pasarella, los 3 capitanes

Como en las 2 ocasiones anteriores, pesó también en 2022 más la economía local que los festejos enloquecidos. Luego de una pandemia global inédita en 2020, luego de 3 años de sequía (la “triple Niña”) y luego del inicio de la Guerra de Ucrania que disparó el precio de los combustibles, el oficialismo agotó sus recursos y quedó al desnudo. Como en las 2 ocasiones anteriores, pesó también en 2022 más la economía local que los festejos enloquecidos. Luego de una pandemia global inédita en 2020, luego de 3 años de sequía (la “triple Niña”) y luego del inicio de la Guerra de Ucrania que disparó el precio de los combustibles, el oficialismo agotó sus recursos y quedó al desnudo.

Resumiendo: casi toda la dirigencia política nacional ha quedado “adormecida” esperando que finalice la justa deportiva global que se desarrollará en Norteamérica.

image Campeones de truco: Lionel Messi y los suyos

Luego de mediados de Julio, cada uno apostará sus “fichas” en la política de la mejor manera posible ya que ni una nueva hazaña de la “pulga” y los suyos podría lograr que Argentina recupere su optimismo como sociedad.