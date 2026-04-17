Senado de USA extiende el programa de vigilancia mundial que aparenta a espionaje

"En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que se utilizó una disposición diferente de la FISA para espiar su campaña de 2016, pero que apoyaba la renovación de la Sección 702 a pesar de sus recelos ante la posibilidad de que sus adversarios políticos pudieran usar partes de la ley en su contra en el futuro. Instó a los legisladores a extender el programa de vigilancia extranjera por 18 meses más", comenta la agencia de noticias The Asociated Press.

La polémica Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos

Qué autoriza directamente: Permite la recolección de comunicaciones privadas de extranjeros fuera de EE. UU. cuando esas comunicaciones pasan por infraestructura de empresas estadounidenses (Google, Meta, Microsoft, etc.).

Qué tipo de datos incluye: Correos electrónicos Mensajes privados Llamadas o registros de comunicación Mensajes en apps o servicios digitales Contenido en plataformas si es parte de una comunicación privada

Redes sociales: Sí pueden entrar si se trata de mensajes privados o comunicaciones , no tanto publicaciones públicas.

“Posteos” públicos: En general, lo que es público en redes sociales no requiere la Sección 702 , porque ya es información abierta. Eso se analiza con otras herramientas de inteligencia (recolección abierta u OSINT).

Punto clave del debate: El problema polémico no es tanto el “espionaje de posteos”, sino la posibilidad de que: comunicaciones privadas en plataformas digitales sean recolectadas sin orden judicial individual, y que ciudadanos estadounidenses puedan quedar involucrados “incidentalmente” si interactúan con esos sistemas.



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