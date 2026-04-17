La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una prórroga hasta el 30 de abril de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act), que es un cuestionado programa de vigilancia que permite al gobierno estadounidense recopilar información sobre extranjeros cuando esas comunicaciones pasan por infraestructura de empresas estadounidenses (Google, Meta, Microsoft, etc.).
SECCIÓN 702 DEL FISA
Senado de USA extiende el programa de vigilancia mundial que aparenta a espionaje
El Senado de Estados Unidos extendió el controversial programa de vigilancia que permite a varias agencias de espionaje recopilar y analizar grandes cantidades de comunicaciones internacionales sin una orden judicial.
En una sesión pasada la medianoche del jueves, después de que legisladores republicanos se rebelaran y se negaran a respaldar el pedido del presidente Trump de una prorróga más larga, se extendió en Estados Unidos hasta fines de abril el polémico programa de vigilancia, el cual expiraba este lunes, utilizado por las agencias CIA, el FBI y el NSA para monitorear y recopilar información de extranjeros sin autorización judicial.
La polémica Sección 702 de la FISA, que se prorrogó hasta el 30 de abril, autoriza a las agencias gubernamentales, como la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI, a recolectar comunicaciones y correspondencia de personas no estadounidenses que se encuentran fuera del país, permitiendo examinar minuciosamente sus llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos, sin orden judicial.
De acuerdo con los detractores, entre los que hay varios políticos republicanos, en Estados Unidos se usó esta legislación durante el Gobierno de Biden y el primer mandato de Trump para que el FBI buscará información relacionada con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, ligado al trumpismo, y las protestas por la justicia racial de 2020.
El presidente Trump, que alguna vez denunció públicamente haber sido supuestamente objeto de espionaje durante el gobierno demócrata, está a favor de esta legislación, ya que argumenta que salva vidas porque puede prever el movimiento de extranjeros hostiles que representen una amenaza para la seguridad nacional. Mientras tanto, los detractores de dicha Sección 702 manifiestan que podría ser usada como una forma de espionaje y seguimiento de extranjeros que critiquen el statu quo norteamericano o se coloquen en la vereda de enfrente de la Casa Blanca.
"En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que se utilizó una disposición diferente de la FISA para espiar su campaña de 2016, pero que apoyaba la renovación de la Sección 702 a pesar de sus recelos ante la posibilidad de que sus adversarios políticos pudieran usar partes de la ley en su contra en el futuro. Instó a los legisladores a extender el programa de vigilancia extranjera por 18 meses más", comenta la agencia de noticias The Asociated Press.
La polémica Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos
- Qué autoriza directamente:
Permite la recolección de comunicaciones privadas de extranjeros fuera de EE. UU. cuando esas comunicaciones pasan por infraestructura de empresas estadounidenses (Google, Meta, Microsoft, etc.).
- Qué tipo de datos incluye:
- Correos electrónicos
- Mensajes privados
- Llamadas o registros de comunicación
- Mensajes en apps o servicios digitales
- Contenido en plataformas si es parte de una comunicación privada
- Redes sociales:
Sí pueden entrar si se trata de mensajes privados o comunicaciones, no tanto publicaciones públicas.
- “Posteos” públicos:
En general, lo que es público en redes sociales no requiere la Sección 702, porque ya es información abierta. Eso se analiza con otras herramientas de inteligencia (recolección abierta u OSINT).
- Punto clave del debate:
El problema polémico no es tanto el “espionaje de posteos”, sino la posibilidad de que:
- comunicaciones privadas en plataformas digitales sean recolectadas sin orden judicial individual,
- y que ciudadanos estadounidenses puedan quedar involucrados “incidentalmente” si interactúan con esos sistemas.
Más noticias de Urgente24
C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es
Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente
Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal
Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible
BYD lanza dura advertencia en medio de la fiebre argentina por los autos chinos