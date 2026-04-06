Milei intenta instalar el "espionaje ruso" y echa a acreditados de medios señalados

Todo surge de la revelación, producto de una filtración, de un consorcio periodístico sobre una campaña de prensa de la Rusia de Vladimir Putin en la Argentina y contra Javier Milei.

El caso fue analizado en Argentina por el sitio Filtraleaks, del periodista Santiago O'Donnell, que reveló que aparecen pagos por al menos US$283 mil por más de 250 notas y artículos de opinión que se publicaron en 23 medios digitales. Varios de esos artículos tuvieron autores con nombres e imágenes falsos.

Según menciona Filtraleaks, desde el consorcio intentaron comunicarse con los editores de medios donde fueron publicadas las notas. Si bien todos ellos negaron haber participado de las campañas rusas y haber recibido dinero, la mayoría sí reconoció que los artículos habían llegado a partir de terceros.

El episodio le vino como anillo al dedo a Milei para retomar una agresiva diatriba contra el periodismo local, que asedia a su gobierno con las últimas novedades de su vínculo con la estafa $LIBRA y del presunto enriquecimiento ilícito de Adorni.

"El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia. Los "periodistas" y "medios" vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", escribió el Presidente en su cuenta de X, entre muchos otros mensajes.

La consecuencia inmediata fue la prohibición de ingresar a la Casa Rosada a periodistas acreditados a algunos de esos medios.

Javier Slucki, periodista de El Destape, contó: "Llegué a la Casa Rosada como hago casi todos los días para cubrir los acontecimientos, pero a diferencia de lo que ocurre siempre, el agente de ingresos me dijo que mi huella estaba inhabilitada".

El acreditado en Casa Rosada aseguró que un funcionario esperaba a los periodistas en la puerta de entrada con una lista que permitía o negaba su ingreso. Luego, señaló que la justificación del impedimento se debía al "espionaje de medios a través de los servicios rusos" y que los medios involucrados tienen inhabilitada la huella hasta que "no aclaren esta cuestión".

"En el oficialismo hace tiempo que tenían ganas de que algunos de esos medios no participen de las conferencias de prensa", señaló la periodista Gabriela Vulcano, al revelar la movida del Gobierno a cargo del secretario de Prensa, Javier Lanari.

Liliana Franco, histórica acreditada en Casa Rosada por Ámbito Financiero, contó que también quedó afectada.

"El gobierno decidió impedir el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas acreditados por los medios mencionados (con algunas excepciones) en la investigación periodística sobre el (supuesto) financiamiento ruso para una campaña en contra del gobierno. Digo “supuesto” dado que aún no se probó esta denuncia ante la Justicia. Por tal razón y, a pesar de los años que tengo como acreditada en la Rosada de ahora en más no podré ingresar. PD.: Ah, no conozco ningún ruso ni siquiera viajé a Rusia", tuiteó.