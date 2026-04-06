Créditos VIP del Nación: Milei se burla del escándalo (pero ya hay 2 denuncias)

El caso de Federico Furiase -ex director del BCRA yactual secretario de Finanzas y asesor clave de Luis Caputo- también podría conllevar un conflicto de intereses y posible violación de la Ley de Ética Pública: por ejemplo, "Furiase ayuda a decidir el futuro de la inflación y las tasas. Al sacar créditos UVA (que ajustan por inflación), él tiene información de primera mano sobre si ese crédito será 'pagable' o si habrá medidas que licuen esa deuda en el futuro", explica el periodista Beto Váldez.

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Ver tuit acá.

Pero volamos al reposteo chicanero de Javier Milei, que generó el enojo de varios usuarios en X:

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Créditos del Banco Nación a libertarios: Dos denuncias penales

La primera denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y recayó por sorteo en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Está dirigida principalmente contra Daniel Tillard, ex presidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras del Banco Central.

La acusación pone el foco en posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

Formula denuncia penal - creditos BNA

La segunda denuncia fue impulsada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, junto con el diputado socialista Esteban Paulón, y quedó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

Esta presentación es más amplia porque, además de incluir a Tillard, incorpora a varios de los beneficiarios de los créditos, entre ellos Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y legisladores libertarios como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.

El eje está en determinar si hubo trato preferencial, conflicto de intereses o condiciones especiales en el otorgamiento de los préstamos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/El_Prensero/status/2041141950410068053&partner=&hide_thread=false SE LO DIERON IGUAL | A la Diputada condenada por narcotraficante en Miami, le negaron crédito millonario en la sucursal del Banco Nación en Río Negro, pero se lo dieron en la Casa Central porteña. Es grave esto que cuenta @EstebanPaulon sobre la libertaria Lorena Villaverde. pic.twitter.com/JVvpgoTAxa — El Prensero (@El_Prensero) April 6, 2026

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