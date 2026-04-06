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Créditos VIP del Nación: Milei se burla del escándalo (pero ya hay 2 denuncias)

Dos denuncias penales por los créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores libertarios, pero Javier Milei se burla con una chicana que generó bronca.

06 de abril de 2026 - 15:18
Javier Milei y un posteo burlón minimizando la polémica por los préstamos del Banco Nación a libertarios.

Javier Milei y un posteo burlón minimizando la polémica por los préstamos del Banco Nación a libertarios.

"Ahora quieren una hipoteca todos ¿pero no era que no llegaban a fin de mes?", escribió Diego Laje y fue reposteado por Javier Milei en su cuenta de X. De esta manera, intentan minimizar el escándalo con un argumento que carece bastante de lógica: ¿qué tiene que ver una cosa con otra?

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Parece tonto pero se torna imperioso aclarar que la crítica (y las denuncias penales) tienen que ver con el presunto acceso privilegiado de los libertarios a los créditos hipotecarios del Banco Nación, cuando al común de la población no le prestarían esas sumas importantes de dinero.

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En la lista de funcionarios que sacaron préstamos hipotecarios en el BNA hay integrantes del equipo económico. Los dos con créditos más altos son Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del BCRA, y Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Pero son muchos los libertarios que obtuvieron préstamos del Nación, tal como ya informó Urgente24.

El caso de Federico Furiase -ex director del BCRA yactual secretario de Finanzas y asesor clave de Luis Caputo- también podría conllevar un conflicto de intereses y posible violación de la Ley de Ética Pública: por ejemplo, "Furiase ayuda a decidir el futuro de la inflación y las tasas. Al sacar créditos UVA (que ajustan por inflación), él tiene información de primera mano sobre si ese crédito será 'pagable' o si habrá medidas que licuen esa deuda en el futuro", explica el periodista Beto Váldez.

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Ver tuit acá.

Pero volamos al reposteo chicanero de Javier Milei, que generó el enojo de varios usuarios en X:

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Créditos del Banco Nación a libertarios: Dos denuncias penales

La primera denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y recayó por sorteo en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Está dirigida principalmente contra Daniel Tillard, ex presidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras del Banco Central.

La acusación pone el foco en posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

Formula denuncia penal - creditos BNA

La segunda denuncia fue impulsada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, junto con el diputado socialista Esteban Paulón, y quedó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

Esta presentación es más amplia porque, además de incluir a Tillard, incorpora a varios de los beneficiarios de los créditos, entre ellos Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y legisladores libertarios como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.

El eje está en determinar si hubo trato preferencial, conflicto de intereses o condiciones especiales en el otorgamiento de los préstamos

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FUENTE: Urgente24

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