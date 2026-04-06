Ya hay dos denuncias penales por los créditos que el Banco Nación otorgó a funcionarios y legisladores libertarios, pero Javier Milei se burló del escándalo con una chicana que generó mucha bronca en X. El Presidente ya se había referido a este caso, tratando de ignorantes a quienes cuestionan el hecho.
CHICANERO
Créditos VIP del Nación: Milei se burla del escándalo (pero ya hay 2 denuncias)
Dos denuncias penales por los créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores libertarios, pero Javier Milei se burla con una chicana que generó bronca.
"Ahora quieren una hipoteca todos ¿pero no era que no llegaban a fin de mes?", escribió Diego Laje y fue reposteado por Javier Milei en su cuenta de X. De esta manera, intentan minimizar el escándalo con un argumento que carece bastante de lógica: ¿qué tiene que ver una cosa con otra?
Parece tonto pero se torna imperioso aclarar que la crítica (y las denuncias penales) tienen que ver con el presunto acceso privilegiado de los libertarios a los créditos hipotecarios del Banco Nación, cuando al común de la población no le prestarían esas sumas importantes de dinero.
El caso más emblemático (y polémico) es el de Sharif Menem -sobrino de Martín y Lule Menem- que con sólo 24 años y su primer empleo en blanco (director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados desde 2024), recibió un crédito hipotecario por $357 millones...
En la lista de funcionarios que sacaron préstamos hipotecarios en el BNA hay integrantes del equipo económico. Los dos con créditos más altos son Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del BCRA, y Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Pero son muchos los libertarios que obtuvieron préstamos del Nación, tal como ya informó Urgente24.
El caso de Federico Furiase -ex director del BCRA yactual secretario de Finanzas y asesor clave de Luis Caputo- también podría conllevar un conflicto de intereses y posible violación de la Ley de Ética Pública: por ejemplo, "Furiase ayuda a decidir el futuro de la inflación y las tasas. Al sacar créditos UVA (que ajustan por inflación), él tiene información de primera mano sobre si ese crédito será 'pagable' o si habrá medidas que licuen esa deuda en el futuro", explica el periodista Beto Váldez.
Pero volamos al reposteo chicanero de Javier Milei, que generó el enojo de varios usuarios en X:
Créditos del Banco Nación a libertarios: Dos denuncias penales
La primera denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y recayó por sorteo en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Está dirigida principalmente contra Daniel Tillard, ex presidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras del Banco Central.
La acusación pone el foco en posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La segunda denuncia fue impulsada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, junto con el diputado socialista Esteban Paulón, y quedó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
Esta presentación es más amplia porque, además de incluir a Tillard, incorpora a varios de los beneficiarios de los créditos, entre ellos Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y legisladores libertarios como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.
El eje está en determinar si hubo trato preferencial, conflicto de intereses o condiciones especiales en el otorgamiento de los préstamos
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