Desde Rusia con amor: Либертарианцы — плохие менеджеры, посредственные, и многие из них коррумпированы

Santiago Caputo desde su cuenta en X, @slcaputo: Les recuerdo que mientras los políticos lloraban con los “trolls pagos de la SIDE” (que no existen) la Secretaria de Inteligencia estaba desmontando y denunciando ante el Ministerio Público Fiscal y la Justicia Federal la campaña de desinformación y espionaje ilegal de ciudadanos.

@Gregoriodalbon: Señor Caputo. Qué valiente salir a hablar de desinformación usted, que maneja 20 cuentas de troll desde la SIDE con fondos reservados del pueblo argentino. La investigación de openDemocracy, Filtraleaks y un consorcio internacional de medios existe. Es real. Los rusos operaron. Nadie lo niega. Pero hay un detalle que usted esconde con esa soberbia de quien cree que todos somos idiotas: Que la SIDE lo informó en julio de 2025. Y los documentos revelan que la operación rusa ocurrió entre junio y octubre de 2024. Es decir: mientras usted usaba 100.000 millones de pesos en fondos reservados para contratar granjas de trolls de la India —sí, indios tuiteando en castellano sobre la marcha universitaria, ¿se acuerda del papelón?— los rusos hacían lo mismo que usted, pero para el otro lado. La diferencia es que a ellos los denunciaron. A usted todavía no lo juzgaron. Viale confesó en vivo que usted paró su entrevista con Milei porque “podía traer un quilombo judicial”. Eso no es asesoría. Eso es encubrimiento. Y quedó grabado. ¿Peaky Blinder? No. Peaky Blinder era un personaje de ficción con códigos. Usted es alguien que opera en las sombras con plata del Estado, para un gobierno que se cae solo. Disfrute el poder que le queda. Las urnas tienen memoria.

@slcaputo: Estimado idiota. Los supuestos fondos de los que habla no se aprobaron ya que ese decreto fue rechazado por el Congreso de la Nación (dejando desprotegida a la Argentina). De hecho fue el primer DNU rechazado de la historia. Casualmente luego fue descubierta una red de espionaje y desinformación para voltear al Presidente. Quiero creer que fue fortuito. Antes de hablar idioteces que no conoce le sugiero que vaya pensando cómo explicar sus vínculos con el señor Toviggino, el señor Tapia y demás partícipes de la asociación ilícita que fue la AFA. Las malas lenguas dicen que usted andaba repartiendo plata por ahí. PD: Si los putean en las redes es porque la gente los odia. No compre conspiraciones. En general la explicación más simple es la correcta.

@SusinySe (a @slcaputo): Te cuento que la periodista Laura Di Marco, cuando terminaron de leer este post preguntó si te ibas del gobierno. Sería buenisimo que le respondieras en vivo, a ver si dejan de operar un rato en contra del gobierno.

@slcaputo: Laura es una viuda de Macri que quiere que me vaya del gobierno desde el primer año. Me voy a ir del gobierno el día que el Presidente lo decida. Porque nosotros servimos al Presidente de la Nación y a la sagrada causa de la Libertad.

Laura Di Marco desde @_LauraDiMarco: Te vas a ir, Santi y lo sabes. Y no porque yo lo diga: no me importa que te quedes o que te vayas. Y además lo que yo piense es irrelevante. Es Karina Milei la que te quiere fuera del Gobierno. Perdiste la interna, aceptalo. Te vas a ir y lo sabés. Vos mismo lo anunciaste en reuniones privadas. Y para los escépticos, guarden este tuit.

Javier Milei desde @JMilei: Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa... además habla de reuniones privadas... creo que soy yo quién decide las perosnas que me acompañan en la gestión. NOL$ALP.

@slcaputo: Mi Presidente.

La pregunta obligada: ¿Es verdadera o falsa la versión de que DiMarco accede a Karina Milei? Sería importante alguna precisión.

sandra pettovello2.jpg Sandra Pettovello, la titular del Ministerio de Capital Humano. Foto: NA

Pettovello

En tanto, la decisión de Sandra Pettovello de desplazar a un funcionario por un crédito del Banco Nación sonó en la opinión pública. Las aclaraciones del caso sirvieron para detallar los argumentos que justifican la salida del beneficiario del banco estatal.

Guido Carelli Lynch en Clarín:

"La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello echó el viernes por la noche a su jefe de Gabinete Leandro Massaccesi, uno de los funcionarios que accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación, en medio de la polémica, denuncias y pedidos de informes para saber si los préstamos están por encima del perfil crediticio de los beneficiarios.

Después de que la noticia se instalara en portales y medios, en la cartera aclararon que la ministra no ponía en duda que los créditos estuvieran bien otorgados. Admitieron, sin embargo, que Massacessi -que es amigo de la funcionaria- había terminado de quebrar la confianza al no contarle que le habían otorgado un préstamo de $420 millones.

"(...) La decisión de Pettovello expuso a varios de sus colegas en el gabinete, que tienen funcionarios de primera y segunda línea en una posición parecida. Es el caso del ministro de Economía Luis Caputo y de su par de Defensa, Carlos Presti, entre otros.

De hecho, entre los funcionarios que accedieron al crédito se cuentan Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el ex director del BCRA y actual secretario de Finanzas Federico Furiase.

El criterio de Pettovello dejó en evidencia al jefe de Gabinete Manuel Adorni, que no había incluido en su declaración jurada hasta ahora las dos propiedades que compró desde que llegó a la función pública.

Massacessi lamentó en X “el desenlace intempestivo de esta situación”. “Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener", argumentó el flamante ex funcionario, que es abogado. (...)".

Sobre el final de otro día agitado pasan las horas y Adorni sigue donde está, sufrió más presiones que José Luis Espert y sin embargo, canta "Resistiré". Peleas mediante o desacuerdo, si se prefiere, Javier Milei paga el costo político que aumenta como si fuera un viejo reloj de taxi.

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