Acorralado por los escándalos y las denuncias judiciales, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya contrató a un estudio de abogados para que lo defienda. Se trata de Guillermo Ledesma Abogados, que tuvo entre sus clientes más notables al empresario Alfredo Yabrán en la causa por el asesinato de José Luis Cabezas.
ACORRALADO
Manuel Adorni ya tiene quien lo defienda: El estudio de Yabrán
Manuel Adorni contrató al estudio Guillermo Ledesma Abogados, que tuvo como cliente a Alfredo Yabrán, para que lo defienda en las causas que lo comprometen.
En concreto, quien se encargará de la estrategia judicial para defender al jefe de Gabinete es Matías Ledesma, uno de los socios del estudio creado por Guillermo Ledesma, el ex juez que integró el tribunal del Juicio a las Juntas.
Las dos causas más inmediatas que tiene en Comodoro Py Manuel Adorni son una por presunto enriquecimiento ilícito -por la compra de propiedades no declaradas- y otra que averigua las circunstancias de su viaje en jet privado a Punta del Este realizado el pasado mes de febrero. Aunque seguramente se sume alguna más, luego de que se conociera el supuesto viaje a Aruba que realizó con su familia en diciembre de 2024.
Cabe recordar que días atrás, el juez Ariel Lijo ordenó una serie de allanamientos, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, con el objetivo de recolectar documentación sobre los viajes realizados entre Buenos Aires y Punta del Este junto al periodista de la TV Pública Marcelo Grandio, durante el feriado de Carnaval.
En ese contexto, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaron, la semana pasada, procedimientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A., donde se buscó información contable, comercial y bancaria vinculada a los vuelos bajo análisis.
La investigación apunta a determinar quién financió los traslados y si existió algún tipo de irregularidad, en una causa que analiza posibles delitos como malversación de fondos o dádivas a funcionarios públicos.
El fiscal Pollicita también citó a declarar como testigo a la escriba que certificó las propiedades de Manuel Adorni: Adriana Nechevenko -quien se conoció que trabajó con narcos condenados por traficar efedrina- deberá presentarse el 8 de abril.
En tanto, también hay una tercera causa por el viaje de Adorni con su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York, que está a cargo del juez Daniel Rafecas y delegada en la fiscal Alejandra Mangano.
Mariano Cúneo Libarona a Manuel Adorni: "Buscate un abogado"
Uno de los primeros en sugerir públicamente que Manuel Adorni debía ser patrocinado legalmente fue el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Consideró que, según su punto de vista penal, no existe delito, pero aun así le sugirió delegar la defensa.
“Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”, había dicho en un reportaje radial.
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