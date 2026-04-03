Manuel Adorni ya tiene quien lo defienda: El estudio de Yabrán

La investigación apunta a determinar quién financió los traslados y si existió algún tipo de irregularidad, en una causa que analiza posibles delitos como malversación de fondos o dádivas a funcionarios públicos.

El fiscal Pollicita también citó a declarar como testigo a la escriba que certificó las propiedades de Manuel Adorni: Adriana Nechevenko -quien se conoció que trabajó con narcos condenados por traficar efedrina- deberá presentarse el 8 de abril.

En tanto, también hay una tercera causa por el viaje de Adorni con su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York, que está a cargo del juez Daniel Rafecas y delegada en la fiscal Alejandra Mangano.

Mariano Cúneo Libarona a Manuel Adorni: "Buscate un abogado"

Uno de los primeros en sugerir públicamente que Manuel Adorni debía ser patrocinado legalmente fue el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Consideró que, según su punto de vista penal, no existe delito, pero aun así le sugirió delegar la defensa.

“Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”, había dicho en un reportaje radial.

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