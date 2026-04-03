Polémicos créditos del Banco Nación a funcionarios: 1era. denuncia penal

También figura el ahora secretario de Finanzas Federico Furiase, a quien el Banco Nación le adjudicó $367 millones en agosto pasado, equivalente a 276 mil dólares. En el momento en que se hizo la operación, Furiase era miembro del directorio del Banco Central y asesor del ministro de Economía.

Además, aparece Juan Pablo Carreira, tuitero oficialista conocido en las redes como Juan Doe y quien es señalado como cabeza de la Oficina de Respuesta Oficial, la dependencia que creó el Gobierno nacional para "desmentir fake news". En su caso, fueron US$77 mil.

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También recibieron créditos hipotecarios los legisladores libertarios Mariano Campero (diputado nacional por Tucumán), Lorena Villaverde (la diputada por Río Negro que tuvo que renunciar a su banca en el Senado en medio de escándalos), Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), María Frías (Chubut) y Alejandro Carrancio (Buenos Aires).

Uno de los casos más llamativos es el de Sharif Menem, el joven asesor legislativo que, con ingresos mensuales cercanos a los dos millones de pesos, habría accedido a un crédito que multiplica varias veces su capacidad crediticia. Es el sobrino de Martín y Lule Menem.

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Créditos hipotecarios del Banco Nación a libertarios: Qué dice la denuncia

La denuncia remarca que las normas del Banco Central obligan a las entidades financieras a evaluar rigurosamente la capacidad de repago de los solicitantes. En ese sentido, se cuestiona que se hayan otorgado créditos a funcionarios con mandatos temporales o ingresos inestables, lo que incrementaría el riesgo de mora y podría afectar la solvencia del banco.

En términos legales, la denuncia menciona la posible comisión de delitos como "negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad y administración fraudulenta". Según el escrito, podría existir una “colusión” entre funcionarios que solicitan los créditos y autoridades que relajan los controles, configurando lo que se describe como una “ falla de dos llaves”.

Mónica Frade solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas el acceso a los legajos crediticios completos, las actas del directorio que aprobaron los préstamos y peritajes contables para determinar si hubo perjuicio económico para la entidad.

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