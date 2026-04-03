La polémica por los créditos hipotecarios millonarios que el Banco Nación otorgó a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza ya llegó a la Justicia: la diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que se investigue si existieron irregularidades o delitos en la asignación de estos préstamos, que podrían configurar un uso privilegiado de fondos públicos.
LLUEVE SOBRE MOJADO
Polémicos créditos del Banco Nación a funcionarios: 1era. denuncia penal
Ya hay una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a funcionarios y legisladores de LLA.
El eje central de la denuncia gira en torno a lo que algunos sectores ya denominan un “festival de créditos”, en referencia a la presunta concesión masiva de financiamiento a figuras cercanas al oficialismo. Según la información recopilada a partir de registros públicos del Banco Central y publicaciones periodísticas, varios de los beneficiarios habrían accedido a montos millonarios que no se corresponderían con sus ingresos o capacidad de repago.
El entrecruzamiento de datos reportó que varias figuras del entorno de Javier Milei habían sacado créditos hipotecarios en el Banco Nación.
En la lista de funcionarios que sacaron préstamos hipotecarios en el BNA hay integrantes del equipo económico. Los dos con créditos más altos son Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del BCRA, y Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
En los dos casos, el crédito es equivalente a unos US$ 350.000 en el momento en que fueron adjudicados. Para Inchauspe fueron $510 millones en diciembre pasado y, para Núñez, $373 millones en febrero del año pasado.
También figura el ahora secretario de Finanzas Federico Furiase, a quien el Banco Nación le adjudicó $367 millones en agosto pasado, equivalente a 276 mil dólares. En el momento en que se hizo la operación, Furiase era miembro del directorio del Banco Central y asesor del ministro de Economía.
Además, aparece Juan Pablo Carreira, tuitero oficialista conocido en las redes como Juan Doe y quien es señalado como cabeza de la Oficina de Respuesta Oficial, la dependencia que creó el Gobierno nacional para "desmentir fake news". En su caso, fueron US$77 mil.
También recibieron créditos hipotecarios los legisladores libertarios Mariano Campero (diputado nacional por Tucumán), Lorena Villaverde (la diputada por Río Negro que tuvo que renunciar a su banca en el Senado en medio de escándalos), Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), María Frías (Chubut) y Alejandro Carrancio (Buenos Aires).
Uno de los casos más llamativos es el de Sharif Menem, el joven asesor legislativo que, con ingresos mensuales cercanos a los dos millones de pesos, habría accedido a un crédito que multiplica varias veces su capacidad crediticia. Es el sobrino de Martín y Lule Menem.
Créditos hipotecarios del Banco Nación a libertarios: Qué dice la denuncia
La denuncia remarca que las normas del Banco Central obligan a las entidades financieras a evaluar rigurosamente la capacidad de repago de los solicitantes. En ese sentido, se cuestiona que se hayan otorgado créditos a funcionarios con mandatos temporales o ingresos inestables, lo que incrementaría el riesgo de mora y podría afectar la solvencia del banco.
En términos legales, la denuncia menciona la posible comisión de delitos como "negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad y administración fraudulenta". Según el escrito, podría existir una “colusión” entre funcionarios que solicitan los créditos y autoridades que relajan los controles, configurando lo que se describe como una “ falla de dos llaves”.
Mónica Frade solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas el acceso a los legajos crediticios completos, las actas del directorio que aprobaron los préstamos y peritajes contables para determinar si hubo perjuicio económico para la entidad.
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